रेगुलर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध, आरक्षित सीट पर सफर करने के लिए समय से बुक कर लें टिकट
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्री ट्रेन में भीड़भाड़ से बचने के लिए नियमित ट्रेनों की सीटें बुक करें.
Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: त्योहार नजदीक आते ही ट्रेन में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ रही है. वहीं भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए राहत भरी जानकारी साझा की गई है. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि उसकी नियमित चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और मेल/एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अभी भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं. यात्री अभी बुकिंग कर इन में आरक्षित सीट पा सकते हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि अक्सर यात्री त्योहारों के दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नियमित ट्रेनों में पर्याप्त सीटें रहती हैं. ये ट्रेनें उच्च गुणवत्ता की सेवाएं देती हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए नियमित ट्रेनों की सीटें बुक करें. इन ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं, तेज रफ्तार व समय की पाबंदी के साथ आरामदायक यात्रा मिल सकेगी. यह पहल यात्रियों की सुविधा व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है. नियमित ट्रेनों में सीट उपलब्धता सुनिश्चित करके रेलवे यह भरोसा दिला रहा है कि यात्री अपने प्रियजनों तक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकें.
इन प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध सीटें:
- 20172 निजामुद्दीन–रानी कमलापति वंदे भारत: चेयर कार 191 सीटें (1 अक्टूबर से)
- 12002 निजामुद्दीन–भोपाल शताब्दी: चेयर कार 200 सीटें (1 अक्टूबर से)
- 22436 नई दिल्ली–बनारस वंदे भारत: चेयर कार 306 सीटें (4 अक्टूबर से)
- 22416 नई दिल्ली–बनारस वंदे भारत: चेयर कार 654 सीटें (3 अक्टूबर से)
- 12034 नई दिल्ली–कानपुर शताब्दी: चेयर कार 234 सीटें (1 अक्टूबर से)
- 12004 नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी: चेयर कार 318 सीटें (3 अक्टूबर से)
- 26405 अमृतसर–कटरा वंदे भारत: चेयर कार 168 सीटें (1 अक्टूबर से)
- 22447 नई दिल्ली–अंब अंदौरा वंदे भारत: चेयर कार 422 सीटें (3 अक्टूबर से)
- 22470 निजामुद्दीन–खजुराहो वंदे भारत: चेयर कार 299 सीटें (1 अक्टूबर से)
- 12015 नई दिल्ली–अजमेर शताब्दी: चेयर कार 337 सीटें (4 अक्टूबर से)
