ETV Bharat / state

रेगुलर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध, आरक्षित सीट पर सफर करने के लिए समय से बुक कर लें टिकट

नई दिल्ली: त्योहार नजदीक आते ही ट्रेन में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ रही है. वहीं भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए राहत भरी जानकारी साझा की गई है. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि उसकी नियमित चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और मेल/एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अभी भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं. यात्री अभी बुकिंग कर इन में आरक्षित सीट पा सकते हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि अक्सर यात्री त्योहारों के दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नियमित ट्रेनों में पर्याप्त सीटें रहती हैं. ये ट्रेनें उच्च गुणवत्ता की सेवाएं देती हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए नियमित ट्रेनों की सीटें बुक करें. इन ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं, तेज रफ्तार व समय की पाबंदी के साथ आरामदायक यात्रा मिल सकेगी. यह पहल यात्रियों की सुविधा व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है. नियमित ट्रेनों में सीट उपलब्धता सुनिश्चित करके रेलवे यह भरोसा दिला रहा है कि यात्री अपने प्रियजनों तक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकें.

इन प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध सीटें: