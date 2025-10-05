ETV Bharat / state

'महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक

महागठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत जल्द हो जाएगी. रविवार की शाम तेजस्वी यादव ने घटल दलों के नेताओं की बैठक बुलायी है.

Seat Sharing In Grand Alliance
महागठबंधन की अहम बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 8:54 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों और उनके गठबंधनों की ओर से बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में रविवार शाम को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई. माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल राउंड की बातचीत होनी है. इस बैठक के लिए महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं.

सीट शेयरिंग अंतिम चरण में: विपक्ष लगातार बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है. महागठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम चरण में बातचीत है. कभी भी सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है.

मुकेश सहनी (ETV Bharat)

"महागठबंधन में सभी चीजें सही ढंग से चल रही हैं. शाम में बैठक होने वाली है. बातचीत अंतिम दौर में है. जल्द ही शीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी जाएगी." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

लोकतंत्र खत्म करने की साजिश: इधर, राजद के नेता तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जा रहा है, खासकर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है. आज पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है.

सही ढंग से चुनाव आयोग का दायित्व: उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि सही ढंग से चुनाव कराया जाए. बाबा साहेब ने संविधान में लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया है. नेताओं के लिए जनता मालिक है, जो पांच साल के बाद समीक्षा करती है.

"चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन अभी चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं है. क्योंकि वे जो भी काम कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं एनडीए का पक्ष है. वैसे यह चुनाव जनता मजबूती से लड़ेगी और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती है." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

ईसी का प्रेस कांफ्रेंस पर चर्चा: बता दें कि रविवार की दोपहर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों और अन्य मामलों पर अपनी बात रखी. बैठक में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसएआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी. बैठक से पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन की हर बैठक अहम होती है. अब जब हम बैठक में पहुंचे हैं तो सीट बंटवारे पर चर्चा जरूर होगी.

कई नेता शामिल: बैठक में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, समेत सीपीएम के नेता भी मौजूद हैं. विधायक और सदन के नेता अजय सिंह भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

