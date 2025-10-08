माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड की चपेट में समूचा सराज
मंडी जिले के सराज घाटी की प्रसिद्ध मंदिर शिकारी देवी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है.
सराज: हिमाचल में मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में आसमान साफ रहने की उम्मीद होती है. प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम ने अपना रुख ही बदल लिया है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी झमाझम बारिश का दौर जारी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, मंगलवार को मंडी जिले में माता शिकारी देवी मंदिर क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं.
शिकारी देवी में सीजन का पहली बर्फबारी
उपमंडल थुनाग के ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी में मंगलवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. पूरे सराज में सोमवार से बारिश का दौर जारी है. मंगलवार दोपहर बाद पारा लुढ़कने से माता शिकारी देवी मंदिर के आस-पास ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. समूचे सराज में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से थुनाग उपमंडल समेत मंडी जिला ठंड की चपेट में आ गया है.
बर्फबारी वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील
एसडीएम थुनाग विचित्र सिंह ने शिकारी माता मंदिर में सीजन की पहली बर्फबारी होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि "रविवार को भी हवा के साथ फाहे गिरे थे, लेकिन मंगलवार को बर्फबारी हुई है. मौसम के खराब होने पर शिकारी माता और के मंदिर क्षेत्रों में न जाएं. क्षेत्र में बढ़ती ठंड और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है. खराब मौसम के दौरान ऐसी ऊंची पहाड़ियों की ओर रुख न करें, जिन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना अधिक है."
15 नवंबर के बाद चार महीने तक बंद रहते हैं शिकारी देवी के कपाट
एसडीएम थुनाग बचित्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी के कपाट हर वर्ष 15 नवंबर के बाद से 4 से 5 मार्च तक के लिए बंद रहते हैं. क्योंकि इसके बाद इस क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो जाती है. एहतियात के तौर पर माता शिकारी देवी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.
