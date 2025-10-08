ETV Bharat / state

माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड की चपेट में समूचा सराज

मंडी जिले के सराज घाटी की प्रसिद्ध मंदिर शिकारी देवी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है.

Mata Shikari Devi Temple snowfall
माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर बर्फबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सराज: हिमाचल में मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में आसमान साफ रहने की उम्मीद होती है. प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम ने अपना रुख ही बदल लिया है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी झमाझम बारिश का दौर जारी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, मंगलवार को मंडी जिले में माता शिकारी देवी मंदिर क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं.

शिकारी देवी में सीजन का पहली बर्फबारी

उपमंडल थुनाग के ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी में मंगलवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. पूरे सराज में सोमवार से बारिश का दौर‌ जारी है. मंगलवार दोपहर बाद पारा लुढ़कने से माता शिकारी देवी मंदिर के आस-पास ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. समूचे सराज में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से थुनाग उपमंडल समेत मंडी जिला ठंड की चपेट में आ गया है.

Mata Shikari Devi Temple snowfall
माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर बर्फबारी (ETV Bharat)

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील

एसडीएम थुनाग विचित्र सिंह ने शिकारी माता मंदिर में सीजन की पहली बर्फबारी होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि "रविवार को भी हवा के साथ फाहे गिरे थे, लेकिन मंगलवार को बर्फबारी हुई है. मौसम के खराब होने पर शिकारी माता और के मंदिर क्षेत्रों में न जाएं. क्षेत्र में बढ़ती ठंड और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है. खराब मौसम के दौरान ऐसी ऊंची पहाड़ियों की ओर रुख न करें, जिन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना अधिक है."

15 नवंबर के बाद चार महीने तक बंद रहते हैं शिकारी देवी के कपाट

एसडीएम थुनाग बचित्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी के कपाट हर वर्ष 15 नवंबर के बाद से 4 से 5 मार्च तक के लिए बंद रहते हैं. क्योंकि इसके बाद इस क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो जाती है. एहतियात के तौर पर माता शिकारी देवी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.


ये भी पढ़ें: हिमाचल की हसीन वादियों में घूमने के लिए हो जाइए तैयार, HPTDC के होटलों में मिल रहा हैवी डिस्काउंट

ये भी पढ़ें: अक्टूबर में ठंड का अहसास! बर्फबारी के बाद हिमाचल में लुढ़का पारा

For All Latest Updates

TAGGED:

MATA SHIKARI DEVI TEMPLEMATA SHIKARI DEVI TEMPLE SNOWFALLSNOWFALL IN MANDIमाता शिकारी देवीMATA SHIKARI DEVI TEMPLE SNOWFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.