ETV Bharat / state

माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड की चपेट में समूचा सराज

सराज: हिमाचल में मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में आसमान साफ रहने की उम्मीद होती है. प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम ने अपना रुख ही बदल लिया है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी झमाझम बारिश का दौर जारी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, मंगलवार को मंडी जिले में माता शिकारी देवी मंदिर क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं.

शिकारी देवी में सीजन का पहली बर्फबारी

उपमंडल थुनाग के ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी में मंगलवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. पूरे सराज में सोमवार से बारिश का दौर‌ जारी है. मंगलवार दोपहर बाद पारा लुढ़कने से माता शिकारी देवी मंदिर के आस-पास ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. समूचे सराज में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से थुनाग उपमंडल समेत मंडी जिला ठंड की चपेट में आ गया है.