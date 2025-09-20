पूजा की खरीदारी करने आया था पूरा परिवार, नाला में बह गया 2 साल का मासूम!
गिरिडीह शहर के नाले में एक बच्चा बह गया है.
Published : September 20, 2025 at 10:55 PM IST
गिरिडीहः बारिश के बीच एक दो साल का बच्चा नाले में बह गया. यह घटना गिरिडीह शहर के गांधी चौक की है. घटना के बाद से एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के नेतृत्व में राहत और बचाव का काम जारी है लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका है. जो बच्चा नाले में बहा है वह मंगरोडीह निवासी दीपक ठाकुर का पुत्र है.
इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों नें बताया कि शनिवार की शाम को दीपक ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने गांधी चौक स्थित एक दुकान में आया था. इस बीच बारिश होने लगी और इसी क्रम में दीपक की पत्नी नाला के खुले स्लैब में बच्चे के साथ गिर गई. महिला को बच्चे के साथ नाले में गिरता देख लोग दौड़े और किसी तरह महिला को बाहर निकाला लेकिन नाले की तेज धार में बच्चा बह गया.
मची अफरातफरी, प्रशासन कर रही खोजबीन
इधर बच्चे के नाले में गिरने के बाद अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. लोग दौड़े और बच्चे को खोजने लगे लेकिन कुछ पता नहीं चला. इस बीच सूचना पर उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक के साथ नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पहुंचे. जबकि इसकी सूचना डीसी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉ. बिमल कुमार और एसडीएम श्रीकांत को दी गई. एसडीएम तुरंत ही पहुंचे और राहत एवं बचाव का काम शुरू किया. तीन जेसीबी को लगाया गया नालियों का स्लैब हटाने का काम किया गया लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका.
परिजनों का बुरा हाल
अपनी आंख के सामने बच्चे के नाले में बहता देख चुके दीपक और उसकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है. दोनों रह रहकर बेहोश हो रहे हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जबकि दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम जारी है. इस घटना को लेकर बीडीओ गणेश कुमार रजक ने बताया कि दीपक ठाकुर का बच्चा नाले में गिरा है. उसके बाद से लगातार खोजबीन जारी है. प्रशासन की पूरी टीम जुटी हुई है.
