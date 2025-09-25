चमोली नंदानगर आपदा, सर्च ऑपरेशन पूरा, रेस्क्यू टीम ने सभी लापता 9 शव बरामद किए
चमोली नंदानगर घाट आपदा में लापता हुए सभी व्यक्तियों के शव मिल गए है. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2025 at 7:17 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बीती 17 सितंबर से ही नंदानगर घाट में आई आपदा के बाद से ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. गुरुवार 25 सितंबर को भी लापता आखिरी व्यक्ति गुमान सिंह पुत्र चन्द्र सिंह (उम्र 75) का शव मिल गया है. इससे पहले मंगलवार को धुर्मा गांव से ही लापता ममता देवी पत्नी विक्रम सिंह (उम्र 38) का शव मिला था. इसके साथ ही सर्च और रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया.
17 सितंबर की रात कुदरत ने ढाया था कहर: दरअसल, बीती 17 सितंबर की रात को नंदानगर घाट के कुंतरी लगाफली, कुंरती सरपाणी और धुर्मा में आपदा आई थी. इस आपदा में ये पूरा इलाका तबाह हो गया था. इस पूरे इलाके में आपदा के बाद 10 लोग लापता हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया था.
रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा: वहीं बाकी के लापता 9 लोग के शव भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को मिल गए है. इसी तरह के कुल मिलाकर इस आपदा में लापता 9 लोगों के शव रेस्क्यू टीम को मिल गए है. सभी शव मिलने के बाद इस इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया.
सैलाब सब कुछ बर्बाद करके चला गया: इसी तरह के चमोली के थराली में पहाड़ी से आया सैलाब सब कुछ बर्बाद करके चला गया था. उससे पहले पांच अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में पहाड़ से पानी का सैलाब आया था, जिसने पूरे धराली बाजार को बर्बाद कर दिया था. इस आपदा के बाद पूरा धराली बाजार 40 से 50 फीट मलबे के नीचे दब गया था. इस आपदा में भी करीब 65 से ज्यादा लोग लापता हुआ थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.
देहरादून में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ था: प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला रहा होगा, जहां इस बार बारिश का कहर देखने को न मिला है. राजधानी देहरादून भी इस बार आपदा के अछूती नहीं रही है. राजधानी देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. अकेले देहरादून में बारिश के कारण 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कई लोग अभी भी लापता है. देहरादून ने सबसे ज्यादा नुकसान सहस्त्रधारा इलाके में हुआ था. इसके अलावा प्रेमनगर इलाके में भी बारिश से काफी क्षति हुई है. ऐसे ही कुछ हाल पहाड़ों की रानी मसूरी में भी हुआ था.
पढ़ें---