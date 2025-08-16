ऋषिकेश: उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. पर्वतीय जिलों में हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में बह रहे बरसाती नदी, नाले उफान पर हैं. जिससे खतरा बढ़ गया है. ऐसे में ऋषिकेश में बड़ा हादसा हुआ. पुलिस ने दी जानकारी के तहत गंगा की सहायक नदी चंद्रभागा में एक जोड़ा बह गया. घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है.

त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी के प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि चंद्रेश्वर नगर निवासी 26 वर्षीय पिंटू और उनकी पत्नी 25 वर्षीय लक्ष्मी मायाकुंड से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे. तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वे नदी की तेज धाराओं में बह गए. घटना के तुरंत बाद जल पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया. लेकिन शाम को इसे रोकना पड़ा. हालांकि, शनिवार सुबह इसे फिर से शुरू किया गया. लेकिन अभी तक जोड़े का पता नहीं चल पाया है.

लक्सर में गंगा में बहे युवक का सकुशल रेस्क्यू (PHOTO-ETV Bharat)

गंगा में बहा युवक: वहीं हरिद्वार के लक्सर के बालावाली पुल के पास एक युवक गंगा में नहाते समय गंगा की तेज धारा में बह गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. राफ्टिंग बोट के जरिए सर्च अभियान शुरू किया. टीम ने गंगा के तेज बहाव में लगभग 5 किलोमीटर आगे तलाशी ली तो युवक नदी किनारे बेहोश अवस्था में मिला. युवक की पहचान आशु निवासी महाराजपुर रायसी के रूप में हुई.

एसडीआरएफ की फुर्ती से बची जान: घटना के मुताबिक, शनिवार को गंगा में नहा रहा युवक तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से बह गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ टीम को दी. सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची. एसडीआरएफ ने मौके पर ही उसे प्राथमिक उपचार दिया. समय पर मिली मदद से युवक की सांसें लौट आईं और वह सकुशल बच गया. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने एसडीआरएफ के इस सराहनीय कार्य की जमकर प्रशंसा की.

एसडीआरएफ के एसआई आशीष त्यागी ने बताया कि गंगा का बहाव इस समय काफी तेज है. युवक के डूबने की सूचना मिलते ही हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई और करीब 5 किलोमीटर तक खोजबीन के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया.

हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के गंगा में स्नान या तैरने का प्रयास न करें. मॉनसून सीजन में गंगा का जलस्तर और बहाव बढ़ा हुआ है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार स्नान करने वालों को सावधानी बरतने की अपील कर रही है.

