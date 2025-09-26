ETV Bharat / state

SDRF टीम ने डूबते लोगों को बचाया, अस्पताल में लगी आग पर पाया काबू, आपदा से निपटने के लिए मॉकड्रिल

बाढ़ और आपदा प्रबंधन की टीम ने आपात स्थिति से निपटने के लिए बालसमुंद जलाशय और जिला अस्पताल में मॉकड्रिल किया.

SDRF team saved drowning people
SDRF टीम ने डूबते लोगों को बचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 11:49 AM IST


बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बालसमुंद जलाशय पलारी में मॉकड्रिल का आयोजन किया. ये अभ्यास केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का व्यावहारिक मंच था.इस अभ्यास में एसडीआरएफ टीम, मेडिकल टीम, पुलिस, होमगार्ड, राजस्व विभाग, नगर पालिका और जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए. जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी आपदा की स्थिति में जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए सभी विभाग तालमेल और दक्षता के साथ काम करें.

टापू में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू : अभ्यास की शुरुआत भारी बारिश के दौरान जलमग्न होने से टापू पर फंसे पांच ग्रामीणों को बचाने से हुई. जिला आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर अवध राम टंडन सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और कई विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद थे.टापू में फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ और अन्य विभागों की टीमों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए.
एसडीआरएफ टीम लाइफ जैकेट, रोप और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ मोटर बोट में रवाना हुई. टापू तक पहुंचकर टीम ने फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित रूप से बोट में बिठाया.ग्रामीणों की मेडिकल जांच की गई और उन्हें सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया गया. अभ्यास के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया.

आपदा से निपटने के लिए मॉकड्रिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी में डूबते ग्रामीण की रेस्क्यू : इसके बाद अभ्यास में नदी में डूबते हुए ग्रामीण की रेस्क्यू शामिल थी. टीम ने तुरंत पानी में जाकर बचाव अभियान चलाया. यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि वास्तविक आपदा की स्थिति में टीम त्वरित और सुरक्षित कार्रवाई कर सके.अभ्यास के बाद सभी विभागों के अधिकारियों ने बारी-बारी से विभागीय , कार्यवाहियों और संचालन प्रोटोकॉल की जानकारी दी.

SDRF team saved drowning
डूबते शख्स की टीम ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
SDRF team saved drowning
बालसमुंद जलाशय में आपदा प्रबंधन का अभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस अभ्यास का मकसद टीम को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना है. हमें पता होना चाहिए कि आपदा के दौरान हर सेकंड कीमती होता है. यही कारण है कि हम हर तकनीक और प्रोटोकॉल का पालन करते हैं- कमांडर, एसडीआरएफ

extinguishing hospital fire
आग के बाद मरीजों का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल में आपदा प्रबंधन का अभ्यास : बालसमुंद जलाशय के अभ्यास के बाद जिला अस्पताल परिसर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में भी काल्पनिक आपदा अभ्यास आयोजित किया गया.इस अभ्यास में अस्पताल में आग लगने की स्थिति से निपटा गया. अग्निशमन वाहन और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया.अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और घायलों को सुरक्षित रूप से अन्य भवन में शिफ्ट किया.

extinguishing hospital fire
आग लगने पर कैसे करें कंट्रोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
extinguishing hospital fire
सीपीआर देकर बचाई मरीज की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेडिकल टीम ने तुरंत मरीजों की जांच का अभ्यास किया.इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, एडीएम प्रकाश कोरी, सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अवस्थी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. जिला प्रशासन का यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो. यह प्रशिक्षण न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि ग्रामीणों के लिए भी जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है.

