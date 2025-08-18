देहरादून: उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र आज भी राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस रेस्क्यू अभियान में मौसम खलल डाल रहा है. पहले ही सड़क मार्ग ध्वस्त है. ऐसे में हवाई मार्ग से ही रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने से न केवल रेस्क्यू रुक रहा है, बल्कि हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं. जिससे जरूरी सामान पहुंचाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन मौसम की मार के बीच लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए पैदल मार्ग और नदी का सहारा लिया जा रहा है.

खराब मौसम ने हेली रेस्क्यू पर डाला खलल: उत्तराखंड में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं. इसके चलते धराली में राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों के आगे भी काफी समस्या आ रही है. खाने-पीने का सामान जो हेलीकॉप्टर से पहुंचता है, उसे भी पहुंचाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम सड़क मार्ग बंद हो जाने और हवाई मार्ग पैक हो जाने के बाद भी हार नहीं मान रही है. एसडीआरएफ की टीम अब नदी का सहारा लेकर खाने पीने से लेकर जरूरी सामान पहुंचा रही है.

सोनगाड़ क्षेत्र में राफ्ट से पार किया जा रहा पैच: खासकर सोनगाड़ क्षेत्र में भागीरथी नदी का जलस्तर ज्यादा होने और तेज बहाव के कारण सामान्य आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी. ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू बोट (राफ्ट) की मदद से आवश्यक राशन सामग्री एवं गैस सिलेंडर सुरक्षित रूप दूसरी जगह तक पहुंचाए. इतना ही नहीं करीब 50 लोगों को सुरक्षित रूप से नदी के आर-पार कराया गया, जिससे उन्हें राहत मिल सकी.

राहत सामग्री ले जाने के लिए राफ्ट का सहारा (फोटो सोर्स- SDRF)

डबरानी में पोकलैंड मशीन के साथ बह गया था ऑपरेटर: बता दें कि सोनगाड़ और डबरानी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था. जिसे खोलने का काम जारी है. बीते दिनों डबरानी में वॉश आउट जगह पर सड़क कटिंग के दौरान को पोकलैंड मशीन अचानक से भागीरथी में जा गिरी. जिसमें ऑपरेटर भी पोकलैंड के साथ भागीरथी में गिरकर बह गया. ऑपरेटर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

राफ्ट ले जाते एसडीआरएफ के जवान (फोटो सोर्स- SDRF)

धराली में लापता लोगों की तलाश जारी: आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में लापता लोगों की तलाश आज भी जारी है. बीती 5 अगस्त को आई भीषण आपदा में 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. ऐसे में कई फीट नीचे मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अपना सब कुछ खो बैठे लोगों को कई उम्मीद हैं.

राफ्त के जरिए लोगों को कराया जा रहा आर-पार (फोटो सोर्स- SDRF)

जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो आज भी रेस्क्यू अभियान में लगे जवानों की तरफ बेहद उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं. उनकी बरसों की मेहनत की कमाई से बनाए आशियाने पल भर में तबाह हो गए. अपने सैलाब में बह गए, जो आज तक नहीं मिल पाए. सैलाब सब कुछ छीन गया, लेकिन अब भी धराली के लोगों ने उम्मीद नहीं हारी है.

