ETV Bharat / state

आपदा आने पर SDRF ही नहीं, ये स्पेशल टीम भी संभालेगी मोर्चा, ट्रेड शो में दिखाई क्षमता; जानें इसके बारे में

SDRF की विशेष CBRN यूनिट: ईटीवी भारत से बातचीत में SDRF जवान अरुण चौधरी ने बताया कि बल ने एक अलग से CBRN स्पेशलिस्ट कंपनी बनाई है, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर घटनाओं से निपटने में सक्षम है. इन यूनिट्स की तैनाती वाराणसी, लखनऊ मुख्यालय और मुरादाबाद में की गई है. जिससे किसी भी औद्योगिक दुर्घटना या आकस्मिक आपदा की स्थिति में ये टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य कर सकें.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में SDRF की विशेष CBRN टीम ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव के लिए बल पूरी तरह तैयार है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां हैं, जहां केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) जैसी आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) ने विशेष तैयारी की है.

केमिकल लीक और विस्फोट से बचाना : अरुण चौधरी ने कहा कि NCR क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल एरिया हैं. यहां सबसे बड़ा खतरा केमिकल लीक और विस्फोट का रहता है. वहीं, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमेशा न्यूक्लियर खतरे की आशंका बनी रहती है. कोरोना महामारी के दौरान बायोलॉजिकल खतरे की गंभीरता सामने आ चुकी है, जबकि रेडियोलॉजिकल आपदा का जोखिम भी लगातार चुनौती बना रहता है.

भोपाल गैस त्रासदी से सीखे सबक: अरुण चौधरी ने यह भी याद दिलाया कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को उससे बचाव के तरीके और सुरक्षा उपायों की जानकारी नहीं थी. SDRF अब “टाइम-डिस्टेंस-शिल्ड” यानी समय, दूरी और सुरक्षा कवच की अवधारणा पर काम करती है. इसका मतलब ये है कि किसी भी रेडिएशन या केमिकल संपर्क में लंबे समय तक न रहना, अधिक दूरी बनाए रखना और अधिक सुरक्षा अवरोधों (बैरियर्स) का इस्तेमाल करना है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में SDRF की CBRN ने दिखाई क्षमता (ETV Bharat)

प्रदर्शनी में SDRF जवानों ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें खास प्रकार का सुरक्षा सूट भी शामिल है, जिसे पहनकर जवान केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल खतरों से खुद को बचाते हुए राहत कार्य करते हैं. सूट कॉन्टेमिनेशन से सुरक्षा देता है. ऑपरेशन के बाद इसे विशेष प्रक्रिया से उतारकर अलग किया जाता है, जिससे किसी भी तरह का संक्रमण आगे न फैले.

अन्य आपदाओं के लिए भी तैयार: दिल्ली–एनसीआर भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आता है. एसडीआरएफ का मानना है कि यहां भूकंप का खतरा ज्यादा है, जबकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर अपेक्षाकृत कम है. एनसीआर की ऊंची इमारतों और घनी आबादी वाले इलाकों में एसडीआरएफ विशेष रूप से संरचनात्मक क्षति (स्ट्रक्चरल रिस्क) और रेस्क्यू ऑपरेशनों पर फोकस करती है.

एसडीआरएफ की क्षमता: एसडीआरएफ के पास छह कंपनियां हैं. हर एक कंपनी में औसतन 120 जवान तैनात हैं. जवानों को आधुनिक तकनीक, सुरक्षा सूट, डिटेक्शन मशीनें और रेस्क्यू उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. एनसीआर और औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी तरह की आपदा आने पर एसडीआरएफ एसडीआरएफ एक्शन लेकर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है. एसडीआरएफ अपनी विशेष CBRN टीम और आधुनिक संसाधनों के साथ दिल्ली-एनसीआर जैसे संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और सतर्क है.

ये भी पढ़ें :