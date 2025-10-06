ETV Bharat / state

दुष्कर्म के आरोप में घिरे एसडीएम ऊना को हाईकोर्ट से मिली जमानत, अदालत ने दिया ये आदेश

शिमला: कथित रूप से दुष्कर्म के आरोप में घिरे हिमाचल प्रदेश में ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. पिछली सुनवाई के दौरान एसडीएम की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि दोनों पक्षों यानी एसडीएम व पीड़िता के बीच समझौता हो गया है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

सोमवार को मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कथित रूप से दुष्कर्म के आरोप में घिरे एसडीएम को अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही अदालत ने एसडीएम को मामले की जांच में शामिल होने व सहयोग करने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि एसडीएम ऊना पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती का आरोप था कि एसडीएम ने उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए. पुलिस को दी गई तहरीर में युवती ने बताया कि दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय हुआ था. उसके बाद एसडीएम ने मिलने के लिए बुलाया. अगस्त महीने की 10 तारीख को जब वो एसडीएम से मिलने गई तो उसे अपने निजी कक्ष में ले गया. वहां एसडीएम ने उससे शारीरिक संबंध बनाए.

युवती का आरोप है कि 20 अगस्त को भी ऊना रेस्ट हाउस में एसडीएम ने संबंध बनाए. बाद में शादी के लिए कहा तो एसडीएम ने उसे धमकाया. इस संबंध में युवती ने 28 अगस्त को महिला आयोग में शिकायत की और फिर 23 सितंबर को पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया. बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए एसडीएम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सोमवार को एसडीएम को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. एसडीएम पर बीएनएस की धारा 351(2) व 69 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज है. हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की है.