दुष्कर्म के आरोप में घिरे एसडीएम ऊना को हाईकोर्ट से मिली जमानत, अदालत ने दिया ये आदेश

एएसडीएम ऊना को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. एसडीएम पर बीएनएस की धारा 351(2) व 69 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज है.

एसडीएम ऊना को हाईकोर्ट से मिली जमानत
एसडीएम ऊना को हाईकोर्ट से मिली जमानत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
शिमला: कथित रूप से दुष्कर्म के आरोप में घिरे हिमाचल प्रदेश में ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. पिछली सुनवाई के दौरान एसडीएम की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि दोनों पक्षों यानी एसडीएम व पीड़िता के बीच समझौता हो गया है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

सोमवार को मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कथित रूप से दुष्कर्म के आरोप में घिरे एसडीएम को अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही अदालत ने एसडीएम को मामले की जांच में शामिल होने व सहयोग करने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि एसडीएम ऊना पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती का आरोप था कि एसडीएम ने उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए. पुलिस को दी गई तहरीर में युवती ने बताया कि दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय हुआ था. उसके बाद एसडीएम ने मिलने के लिए बुलाया. अगस्त महीने की 10 तारीख को जब वो एसडीएम से मिलने गई तो उसे अपने निजी कक्ष में ले गया. वहां एसडीएम ने उससे शारीरिक संबंध बनाए.

युवती का आरोप है कि 20 अगस्त को भी ऊना रेस्ट हाउस में एसडीएम ने संबंध बनाए. बाद में शादी के लिए कहा तो एसडीएम ने उसे धमकाया. इस संबंध में युवती ने 28 अगस्त को महिला आयोग में शिकायत की और फिर 23 सितंबर को पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया. बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए एसडीएम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सोमवार को एसडीएम को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. एसडीएम पर बीएनएस की धारा 351(2) व 69 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज है. हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की है.

विमल नेगी केस में अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को

वहीं, हाईकोर्ट में एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की गई. मामले में सीबीआई ने सोमवार को अदालत के समक्ष जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इस केस में आरोपी पुलिस के एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट में दो नए जजों ने ली शपथ, जानिए कौन हैं जस्टिस जिया लाल और जस्टिस रोमेश वर्मा

