चमोली: थराली में आई 22 अगस्त की रात आपदा ने कई लोगों को गहरे जख्म दे दिए हैं. लोगों के मकान, खेत, दुकान प्रभावित हुए. इस भयानक आपदा में एक युवती की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस आपदा में आम ही नहीं खास भी प्रभावित हुए. उनमें हैं थराली के एसडीएम पकंज भट्ट. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एसडीएम अपनी जान के साथ ही ग्रामीणों के दस्तावेजों को बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो 25 अगस्त का है.

22 अगस्त को थराली में आई आपदा के बाद सोमवार 25 अगस्त को थराली तहसील में प्रभावित लोग अधिकारियों को नुकसान की जानकारी दे रहे थे. तभी अचानक एसडीएम कार्यालय के पीछे भूस्खलन हो गया और अफरा तफरी मच गई. इसके बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के साथ ही एसडीएम ने भी दौड़ लगा दी. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी सबसे आगे दस्तावेजों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए भागते नजर आ रहे हैं. वहीं आखिर में एसडीएम पंकज भट्ट कम्प्यूटर का सीपीयू उठाकर भागते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

थराली में एसडीएम कार्यालय के पीछे लैंडस्लाइड (Video- ETV Bharat)

दस्तावेज सुरक्षित: बताया जा रहा है कि एसडीएम कार्यालय के जो तीन कमरे हैं, उनके अंदर के अन्य सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. थराली एसडीएम पंकज भट्ट का कहना है कि कार्यालय के जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, उनको वहां से सुरक्षित हटाया गया है. किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है. अच्छी बात ये है कि एसडीएम कार्यालय अभी भी सुरक्षित है.

थराली में आई आपदा से चेपड़ो बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ (PHOTO-ETV Bharat)

घर रोजगार बर्बाद: गौर है कि 22 अगस्त की रात आई आपदा में चेपड़ो गांव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. उस रात 11 लोग मलबे में बहकर कुछ दूर तक गए. लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वे बच गए. चेपड़ो में आपदा के चपेट में आने से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई. गाड़ियां मलबे में दफन हो गई. लोग अपने बिखरे सामानों को देख कर परेशान हैं. ग्रामीणों के भविष्य में रोजगार का साधन कुछ नहीं रहा. बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे मलबे में दफन हो गए. कई जरूरी दस्तावेज पानी के साथ बह गई.

आपदा में मलबे के साथ आए बड़े-बड़े बोल्डर (PHOTO-ETV Bharat)

11 लोगों का चल रहा एम्स में उपचार: चेपड़ो में आपदा के दौरान घायल 11 लोगों को चोटें आई हैं. जिनको एयर लिफ्ट के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया. फिलहाल उनका उपचार वहां पर चल रहा है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी आपदा के दौरान घायल हुई लोगों का एम्स में जाकर हाल-चाल पूछा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

एनडीआरएफ और आईटीबीपी हालातों को सुधारने में लगी है. (PHOTO-ETV Bharat)

बिजली-पानी की आपूर्ति ठप: थराली में भारी नुकसान से चेपड़ो सहित थराली बाजार, केदारबगड, राड़ीबगड, खारीबगड़ में बिजली-पानी का बड़ा संकट मंडरा रहा है. जिलाधिकारी सन्दीप तिवारी ने विद्युत विभाग को जल्द से जल्द विद्युत आपूति सुचारू करने की निर्देश दिए हैं. जल संस्थान द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टेंकरो के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है. जिससे कि ग्रामीणों को पानी की समस्या न हो.

आपदा में कई वाहन भी मलबे में दब गए. (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है. सड़कों को सुचारु करने का काम प्रशासन के द्वारा तेजी से किया जा रहा है. चार जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से सड़क मार्ग को सुचारू करने का प्रयास तेजी से चल रहा है.

