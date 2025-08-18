ETV Bharat / state

SDM पत्नी ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा - SDM JYOTI MAURYA

SDM पत्नी से धोखा मिलने के बाद पंचायत विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने खुद उससे बड़ा अफसर बनने की राह पर निकल पड़े हैं.

SDM पत्नी ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य.
SDM पत्नी ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 1:56 PM IST

प्रयागराज: एसडीएम ज्योति मौर्य के पति और प्रयागराज के पंचायत कर्मचारी आलोक मौर्य की जिन्दगी उस वक्त बदल गई जब उनके पत्नी के साथ रिश्तों में कड़वाहट और धोखे की कहानी सामने आई. दोनों का विवाद प्रदेश ही नहीं देश भर में सुर्खियां बना और अब यह मामला कोर्ट में है.

पत्नी के धोखे और टूटे रिश्ते की पीड़ा ने आलोक को गहरी चोट पहुंचाई. लेकिन, उन्होंने हार मानने के बजाय अपने नाम के आगे ‘अकेला’ जोड़कर नई पहचान बना ली. उनका अब साफ कहना है कि वह अब कभी शादी नहीं करेंगे और पूरी जिन्दगी समाज सेवा व गरीब बच्चियों की शिक्षा में लगाएंगे.

आलोक का कहना है कि रिश्तों से मिला धोखा उन्हें तोड़ सकता था लेकिन, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया. स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर उन्होंने प्रतापगढ़ के एक विद्यालय की दो बच्चियों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया और उनको IAS-PCS अफसर बनाने का संकल्प लिया. उनका कहना है कि अब उनकी असली पहचान समाज के लिए किए गए कार्यों से होगी.

15 अगस्त 2025 को प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गोगौर की कक्षा 4 की दो छात्राओं अलकनंदा और रश्मि की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का आलोक ने एलान किया. कहा कि इन दोनों बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ-साथ IAS-PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराएंगे.

अलकनंदा के पिता राजेश सरोज का निधन हो चुका है. दोनों ही बच्चियां अत्यंत गरीब परिवार से आती हैं. आलोक ने बताया कि उनको जब समय मिलता है तो वह प्रतापगढ़ में अपने गांव आकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं. इसी दौरान इन दोनों बच्चियों ने कहा कि वे बड़ी अफसर बनना चाहती हैं लेकिन, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है. इस कारण इन दोनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई.

ज्योति मौर्य के पति आलोक खुद भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी: आलोक अभी 37 साल के हैं और OBS कैटेगरी में आते हैं. ऐसे में उनके पास अभी बड़ा अधिकारी बनने का अवसर है. वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वे पहले प्रयागराज और कानपुर में रहकर पढ़ाई कर चुके हैं.

उनका कहना है कि यदि वे खुद अफसर नहीं बन पाए तो बच्चियों को अफसर जरूर बनाएंगे. उनके मुताबिक अब सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि बेटियों को उनके सपनों तक पहुंचाना है.

आलोक की गांव-गांव चर्चा: गांव-गांव में आलोक की यह पहल अब चर्चा का विषय बन चुकी है. लोग कहते हैं कि जहां एक तरफ ज्योति और आलोक का मामला कोर्ट में उलझा है, वहीं आलोक ने अपने दर्द को भुलाकर गरीब बच्चियों की परवरिश और शिक्षा का जिम्मा उठाकर एक मिसाल पेश की है.

गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब लोग निजी विवादों में टूट जाते हैं तो गलत राह पकड़ लेते हैं, लेकिन आलोक ने इसके उलट अपनी तकलीफ को उम्मीद में बदलकर समाज सेवा की नई राह बनाई है.

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश: आलोक मौर्य का कहना है कि उनका अभियान सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का असली संदेश है. उनका मानना है कि जब बेटियां अफसर बनेंगी, तो न केवल परिवार, बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ेगा. यही उनका सपना है और यही उनकी तपस्या है. धोखे और विवाद से टूटा इंसान अब गरीब बच्चियों की उम्मीद बन गया है. नाम के आगे लिखा ‘अकेला’ उनकी नई पहचान बन चुका है.

