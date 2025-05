ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में एसडीएम का एक्शन, बिना परमिशन के गैर हाजिर रहने वाला पटवारी निलंबित - SDM ACTION IN BALODABAZAR

बलौदाबाजार: कलेक्टर दीपक सोनी बलौदाबाजार जिला में लगातार प्रशासनिक कसावट को बल दे रहे हैं. इसका असर अब अधिकारियों पर भी दिख रहा है. बलौदाबाजार में एसडीएम ने अनुशासनहीनता के आरोप में पटवारी को निलंबित किया है. कसडोल में तैनात एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई बिना सूचना और अनुमति के लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के चलते हुई है. कसडोल तहसील के पटवारी पर कार्रवाई: बलौदाबाजार जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कानूनगो शाखा तहसील कसडोल में अटैच पटवारी दीपक दास 1 अप्रैल 2025 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के दफ्तर से गैर हाजिर थे. उनकी इस अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई हुई है. एसडीएम कसडोल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. एसडीएम ऑफिस की ऑर्डर कॉपी (ETV BHARAT)

