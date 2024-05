ETV Bharat / state

दिल्ली में नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 129 पर्चे खारिज, 238 पाए गये वैध - Scrutiny of nominations in Delhi

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 8, 2024, 6:56 AM IST | Updated : May 8, 2024, 9:16 AM IST

दिल्ली में नामांकन पत्रों की जांच पूरी ( ETV Bharat Desk )

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार देर रात नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई. इस दौरान कुल 367 नामांकन पत्रों में से 129 नामांकन पत्र अवैध पाए गए, जिनको खारिज कर दिया गया. खारिज किए गए नामांकन पत्रों में कुछ कमियां थीं, जिनको संबंधित प्रत्याशी पूरा नहीं कर सके थे. इसके बाद 238 नामांकन वैध पाए गए. नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब दिल्ली में कुल 265 प्रत्याशी सात लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में हैं. 9 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद अंतिम रूप से सभी सातों सीटों पर चुनावी मैदान में शेष बचे प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी. बता दें कि मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया रात नौ बजे तक चलती रही. इसके बाद रात साढ़े 10 बजे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वैध और अवैध नामांकन की जानकारी दी गई. जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकतर नामांकन पत्र उन प्रत्याशियों के खारिज हुए हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से हैं या निर्दलीय हैं. उन्होंने जल्दबाजी में बिना कागज पूरे किए हुए नामांकन दाखिल कर दिए थे. इनके अलावा डमी प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज हुए. सातों सीटों में प्रत्येक सीट पर नामांकन पत्र खारिज हुए. उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कुल 69 में से 45 नामांकन पत्र ही सही पाए गए. इसके अलावा चांदनी चौक में 52 में से 39 नामांकन पत्र वैध पाए गए. राजधानी दिल्ली में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 6 मई तक चली थी. नामांकन प्रक्रिया का समय खत्म होने के बाद अगले ही दिन नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई. बता दें दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है. बता दें कि सोमवार(6 मई) को नामांकन के अंतिम दिन दलीय और निर्दलीय समेत कुल 128 प्रत्याशियों ने 178 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. इस तरह अंतिम दिन नामांकन करने वालों का पूरी तरह जोर रहा. नामांकन के अंतिम दिन सबसे अधिक नामांकन उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर दाखिले हुए थे. इस सीट पर 26 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. जबकि सबसे कम 12 नामांकन दक्षिणी दिल्ली की सीट पर हुए थे. किस सीट पर कितने हुए नामांकन, कितने वैध और कितने अवैध



लोकसभा सीट कुल नामांकन अवैध वैध लोकसभा सीट कुल नामांकन अवैध वैध चांदनी चौक 52 13 39 उत्तर पूर्वी दिल्ली 69 24 45 पूर्वी दिल्ली 52 21 31 नई दिल्ली सीट 54 35 29 उत्तर पश्चिम सीट 55 20 35 पश्चिमी दिल्ली 49 19 30 दक्षिणी दिल्ली 36 07 29 टोटल 367 129 238 सातों सीटों पर अंतिम दिन तक कुल 265 प्रत्याशियों ने 367 नामांकन दाखिल किए थे. ये भी पढ़ें- दिल्ली में 1.52 करोड़ मतदाता बनेंगे उम्मीदवारों के भाग्य विधाता, जानिए चुनाव आयोग की तैयारियां ये भी पढ़ें- नॉर्थ ईस्‍ट सीट पर चुनाव लड़ने वाले कैंड‍िडेट्स सबसे ज्‍यादा और साउथ द‍िल्‍ली में सबसे कम, देखें आंकड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार देर रात नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई. इस दौरान कुल 367 नामांकन पत्रों में से 129 नामांकन पत्र अवैध पाए गए, जिनको खारिज कर दिया गया. खारिज किए गए नामांकन पत्रों में कुछ कमियां थीं, जिनको संबंधित प्रत्याशी पूरा नहीं कर सके थे. इसके बाद 238 नामांकन वैध पाए गए. नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब दिल्ली में कुल 265 प्रत्याशी सात लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में हैं. 9 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद अंतिम रूप से सभी सातों सीटों पर चुनावी मैदान में शेष बचे प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी. बता दें कि मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया रात नौ बजे तक चलती रही. इसके बाद रात साढ़े 10 बजे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वैध और अवैध नामांकन की जानकारी दी गई. जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकतर नामांकन पत्र उन प्रत्याशियों के खारिज हुए हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से हैं या निर्दलीय हैं. उन्होंने जल्दबाजी में बिना कागज पूरे किए हुए नामांकन दाखिल कर दिए थे. इनके अलावा डमी प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज हुए. सातों सीटों में प्रत्येक सीट पर नामांकन पत्र खारिज हुए. उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कुल 69 में से 45 नामांकन पत्र ही सही पाए गए. इसके अलावा चांदनी चौक में 52 में से 39 नामांकन पत्र वैध पाए गए. राजधानी दिल्ली में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 6 मई तक चली थी. नामांकन प्रक्रिया का समय खत्म होने के बाद अगले ही दिन नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई. बता दें दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है. बता दें कि सोमवार(6 मई) को नामांकन के अंतिम दिन दलीय और निर्दलीय समेत कुल 128 प्रत्याशियों ने 178 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. इस तरह अंतिम दिन नामांकन करने वालों का पूरी तरह जोर रहा. नामांकन के अंतिम दिन सबसे अधिक नामांकन उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर दाखिले हुए थे. इस सीट पर 26 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. जबकि सबसे कम 12 नामांकन दक्षिणी दिल्ली की सीट पर हुए थे. किस सीट पर कितने हुए नामांकन, कितने वैध और कितने अवैध



लोकसभा सीट कुल नामांकन अवैध वैध लोकसभा सीट कुल नामांकन अवैध वैध चांदनी चौक 52 13 39 उत्तर पूर्वी दिल्ली 69 24 45 पूर्वी दिल्ली 52 21 31 नई दिल्ली सीट 54 35 29 उत्तर पश्चिम सीट 55 20 35 पश्चिमी दिल्ली 49 19 30 दक्षिणी दिल्ली 36 07 29 टोटल 367 129 238 सातों सीटों पर अंतिम दिन तक कुल 265 प्रत्याशियों ने 367 नामांकन दाखिल किए थे. ये भी पढ़ें- दिल्ली में 1.52 करोड़ मतदाता बनेंगे उम्मीदवारों के भाग्य विधाता, जानिए चुनाव आयोग की तैयारियां ये भी पढ़ें- नॉर्थ ईस्‍ट सीट पर चुनाव लड़ने वाले कैंड‍िडेट्स सबसे ज्‍यादा और साउथ द‍िल्‍ली में सबसे कम, देखें आंकड़ा

Last Updated : May 8, 2024, 9:16 AM IST