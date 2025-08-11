मेरठ : बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की सोमवार को मेरठ में स्क्रीनिंग हुई. फिल्म डायरेक्टर के साथ कन्हैया लाल की पत्नी और बेटे भी पहुंचे. कन्हैया लाल साहू के बेटे यश साहू ने कहा कि मर्डर के तीन साल हो गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला. फिल्म ने हकीकत दिखाई है. यश साहू ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की मांग की.

यश साहू ने कहा कि मेरे पिताजी को 28 जून 2022 में एक आतंकवादी गतिविधि के दौरान मार दिया गया. आतंकियों का लिंक पाकिस्तान से निकला था. फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वह मेरे पिता के साथ हुआ था.

कन्हैया लाल के बेटे ने न्याय की मांग की. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता के नाम पर बनाया ट्रस्ट : फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर-प्रोड्यूसर अमित जानी ने हम लोगों से मुलाकात की थी. उन्होंने फिल्म की 25 फीसदी अर्निंग उन्हें देने के लिए कहा था. अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और अपने पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया है. इस पैसे से पिता के नाम पर एक वृद्ध आश्रम बनाएंगे. साथ ही कोर्ट केस लड़ने में मदद भी मिलेगी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस : यश साहू ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. 3 साल में 166 गवाह में से सिर्फ 15-16 गवाह की ही पेशी हुई है. मेरे लिए एक बहुत बड़ा दर्द है, जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए. उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग उठाएं. अगर देश की जनता साथ देगी तो पिता के हत्यारों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी.

हत्यारों को फांसी की सजा मिले : कन्हैया साहू की पत्नी यशोदा साहू ने कहा कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी हो तो उन्हें शांति मिलेगी. फिल्म के निर्माता अमित जानी ने बताया कि लोग तमाम घटनाओं को भूल जाते हैं. उदयपुर में एक टेलर की हत्या नहीं, बल्कि हत्याओं का ट्रेलर था. पूरे देश को जगाना जरूरी था, ताकि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके और देश को जगाया जा सके.

