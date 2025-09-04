ETV Bharat / state

एससीआर का क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है. गुरुवार को रीजनल प्लान के पहले सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेन्टेशन दिया गया.

LDA में एससीआर के रीजनल प्लान के पहले सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेन्टेशन दिया गया.
LDA में एससीआर के रीजनल प्लान के पहले सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेन्टेशन दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 11:50 PM IST

लखनऊ : राजधानी समेत 6 जिलों को मिलाकर विकसित किया जा रहा यूपीएससीआर (उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन) क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी बसावट के आधार पर स्वरूप लेगा. इसके तहत आबादी क्षेत्र में अवस्थापना, अर्फोडेबल हाउसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार परक परियोजनाएं संचालित की जाएंगी. इसके अलावा पर्यटन व कृषि क्षेत्र को बढ़त देने की दिशा में काम किया जाएगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब के सामने गुरुवार को एससीआर के रीजनल प्लान के पहले सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेन्टेशन दिया गया. इस मौके पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम व वित्त नियंत्रक दीपक सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, अभियंता व कंसल्टेंट उपस्थित रहे.

दो कंपनियों को दिया गया काम : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एससीआर के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के रूप में एईकॉम इंडिया प्रालि एवं एजीस इंडिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रालि के कंसोर्टियम का चयन किया गया है. कंसल्टेंट कंपनी एक साल में रीजनल प्लान तैयार करेगी. जिसके बाद कंपनी अगले पांच साल में रीजनल प्लान के मुताबिक परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका डीपीआर तैयार करेगी. साथ ही स्थल पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने का काम सुनिश्चित कराएगी.

एससीआर में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जनपद शामिल हैं. कंसल्टेंट द्वारा सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अन्य जनपदों की तुलना में लखनऊ अधिक विकसित है. आसपास के जनपदों से रोजाना हजारों लोग व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न कारणों से लखनऊ आते हैं. एससीआर के क्रम में आसपास के जनपदों में भी समानांतर रूप से विकास किया जाएगा. इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार व व्यवसाय के अवसर सृजित होंगे. गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही निवास, व्यापार व नौकरी आदि के लिए बेेहतर माहौल मिलेगा.

हाई स्पीड कनेक्टिविटी का प्रावधान : एससीआर का क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है. जिलों के बीच हाई स्पीड रेल एवं रोड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जा रहा है. आवागमन तेज और सुगम होने से औद्योगिक व व्यावसायिक विकास को बल मिलेगा. इससे बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश का आर्थिक विकास होगा. कंसल्टेंट ने बताया कि सम्बंधित जनपदों की जनसंख्या और बसावट के स्वरूप का अध्ययन किया गया है. इसी के आधार पर अवस्थापना एवं विकास परियोजनाओं का खाका खींचा जा रहा है.

