नई दिल्ली: वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स (वैग्स) के 15वें एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली में हुआ.

यह उद्घाटन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. अनिल कुमार जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया. इसके बारे में जानकारी देते हुए भारत स्काउट एवं गाइड की डायरेक्टर दर्शन पावस्कर ने बताया कि एक एशिया पेसिफिक रीजन की 15वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है. इसमें 22 देशों के 172 प्रतिभागी शामिल हैं.

रंगारंग कार्यक्रम से हुई शुरूआत (SOURCE: ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि इस कांफ्रेंस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एक गर्ल स्काउट के लिए क्या-क्या आवश्यकता होती है. उनको कैसे पूरा किया जाए. इसके बारे में पॉलिसी डिसीजन पर चर्चा और वैश्विक स्तर की कुछ कमेटीज के इलेक्शन इस कांफ्रेंस में होंगे. इसके बाद कमेटीज का गठन होगा.

डायरेक्टर दर्शना ने आगे बताया कि भारत में स्काउट्स और गाइड के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए एक ही प्लेटफार्म है. लेकिन, ये कांफ्रेंस सिर्फ गर्ल्स स्काउट्स के लिए है. कांफ्रेंस सात दिन तक चलेगी. उन्होंने बताया कि सात दिन तक सभी 22 देशों के प्रतिभागी हमारे साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

दिल्ली में शुरू हुआ स्काउट्स एंड गाइड का सम्मेलन (SOURCE: ETV BHARAT)

उद्घाटन समारोह में भारत स्काउट्स एवं गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केके खंडेलवाल, मुख्य उपाध्यक्ष गीता नटराज, डॉ पंकज मित्तल, वैग्स विश्व बोर्ड की अध्यक्ष कैंडेला गोंज़ालेज़, नादिन एल अची सीईओ वैग्स, वैग्स एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अध्यक्ष चेम्पाका एमालिन पाहामिन, दातो’ डॉ. जूसेन बियुन, मालदीव की राजदूत आयशाथ अज़ीमा, नेपाली दूतावास के काउंसलर रबिन्द्र जंग थापा और फिलीपींस के राजदूत जोसल एफ. इग्नासियो मौजूद रहे.

सभी अतिथियों का भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने परंपरागत भारतीय शैली तिलक और आरती द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया. समारोह का मुख्य आकर्षण फ्लैग मार्च रहा. इसमें विभिन्न सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने ध्वजों के साथ परेड की. दो कतारों में मार्च कर मध्य में मिलते हुए उन्होंने एकता का प्रभावशाली प्रतीक प्रस्तुत किया. इसके उपरांत विश्व गीत तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की प्रार्थना दया कर दान भक्ति का सामूहिक गायन हुआ. अपने संबोधन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के.के. खंडेलवाल ने 7 नवम्बर 1950 को स्थापित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के इतिहास के बारे में बताया. साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डाला.



सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन

सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगारंग राजस्थानी लोक-नृत्य पधारो म्हारे देश हुआ, जिसने सभी को आकर्षित किया. इसके बाद कैंडेला गोंज़ालेज़ ने अपने भाषण में कहा कि वैग्स एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कार्यरत अपने सदस्य संगठनों के साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करता है. यह क्षेत्र विविधता, नवाचार और दृढ़ता से संपन्न है. यह सम्मेलन मात्र एक जुटान नहीं है, बल्कि बीते तीन वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों को साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और भविष्य की नई दिशा निर्धारित करने का अवसर है. सामूहिक रूप से, हम पहले से अधिक मजबूत हैं और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे आंदोलन की हर बालिका और युवा महिला को अपने अवसर, आवाज़ और नेतृत्व का पूरा अधिकार मिले.

मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष भारत स्काउट्स एवं गाइड्स एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ने इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु वैग्स का आभार व्यक्त किया. उन्होंने 1950 से भारत की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की गौरवपूर्ण परंपरा के बारे में बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में बताया.



ये भी पढ़ें- गरीबी से ग्लोबल स्टेज तक का सफर- विक्की रॉय, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया में रचा इतिहास

ये भी पढ़ें- दिल्ली सरकार की कैबिनेट में अहम फैसले, 'दिल्ली मित्र' APP और नर्सिंग इंटर्न के वजीफे में बढ़ोतरी को दी मंजूरी