स्कॉटलैंड के शख्स से उज्जैन में फर्जी डील, मेघालय में स्ट्रीट पोल लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी - SCOTLAND BUSINESSMAN FAKE DEAL

स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन से उज्जैन में धोखाधड़ी. स्ट्रीट पोल लगवाने के नाम पर 73 लाख का फर्जीवाड़ा. एक आरोपी गिरफ्तार.

SCOTLAND BUSINESSMAN FAKE DEAL
स्कॉटलैंड के शख्स से उज्जैन में फर्जी डील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:12 PM IST

उज्जैन: शहर की माधवनगर थाना पुलिस ने ठग गिरोह के एक ठग को रतलाम से दबोचा है. स्कॉटलैंड निवासी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेघालय में स्ट्रीट पोल और सोलर प्लांट लगवाने का टेंडर दिलाने के नाम पर कुछ ठगों ने उसके साथ 73 लाख रुपयों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. टेंडर के नाम पर ये फर्जी डील थाना माधवनगर क्षेत्र के फ्रीगंज एरिया में ही हुई. ठगी के 10 माह बाद बिजनसमैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए 1 ठग को रतलाम से दबोचा है. कुल 5 ठगों में से दिल्ली के 2, उज्जैन का 1 और रतलाम का 1 ठग शामिल है.

स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन से धोखाधड़ी

15 मई 2025 को थाना माधवनगर में इंदौर निवासी जितेंद्र सोलंकी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो परिवार सहित स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गए हैं. जहां कंसलटेंसी एजेंसी चलाते हैं. बिजनेस के सिलसिले में उज्जैन के इंदिरा नगर निवासी हरपाल सिंह, रतलाम के हितेंद्र सिंह राणावत, पवन राव, दिल्ली के रहने वाले अभय प्रकाश, फैय्याज चिकोडे के एक ग्रुप से मिलना हुआ. जिन्होंने मेघालय में सोलर और स्ट्रीट पोल के लिए टेंडर दिलवाने की बात कही. टेंडर में 70 प्रतिशत राशि निवेश और अन्य राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

मेघालय में स्ट्रीट पोल लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी (ETV Bharat)

73 लाख रुपयों की ठगी का मामला

करोड़ों के टेंडर मिलने की उम्मीद के चलते 2 जुलाई 2024 को उज्जैन में डील डन होने के वक्त 73 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए. बाद में जब टेंडर नहीं मिला तो जिन लोगों ने वादा किया उनसे सम्पर्क किया. उन्होंने राशि लौटाने से मना कर दिया. इन 10 महीनों में लगातार संपर्क करने की कोशिश की. पैसा लेने के प्रयास किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई.

ठगी गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार

माधवनगर थाना प्रभारी राकेश भारती ने कहा कि "पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. 1 आरोपी रतलाम निवासी हितेंद्र सिंह राणावत को रतलाम से पकड़ा है. आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया है. रिमांड लेकर आगे की पूछ्ताछ की जाएगी और अन्य सभी आरोपियों को दबोच कर फरियादी की राशि लौटाने का प्रयास रहेगा."

ETV Bharat Logo

