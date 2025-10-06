ETV Bharat / state

गुरुग्राम में थार से स्कॉर्पियो की चोरी, स्टार्ट नहीं हुई तो घसीटकर ले गए चोर, CCTV में कैद हुआ पूरा वाकया

थार से स्कॉर्पियो की चोरी ( Etv Bharat )

Published : October 6, 2025

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर स्कॉर्पियो चोरी करने के लिए थार गाड़ी लेकर आए. जब स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हुई, तो चोर थार से स्कॉर्पियो घसीटकर ले गए. यह घटना गुरुग्राम के शिवाजी नगर में हुई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. क्या बोले पुलिस प्रवक्ता: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "गुरुग्राम में थार से स्कॉर्पियो चोरी का मामला आया है. गाड़ी चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में थार में नंबर प्लेट भी नहीं है. लेकिन तकनीकी अनुसंधान कर अपराधियों तक पहुंचा जायेगा."