गुरुग्राम में थार से स्कॉर्पियो की चोरी, स्टार्ट नहीं हुई तो घसीटकर ले गए चोर, CCTV में कैद हुआ पूरा वाकया
गुरुग्राम में फिल्मी स्टाइल में थार से स्कॉर्पियो की चोरी का वीडियो सामने आया है.
Published : October 6, 2025 at 9:07 PM IST
गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर स्कॉर्पियो चोरी करने के लिए थार गाड़ी लेकर आए. जब स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हुई, तो चोर थार से स्कॉर्पियो घसीटकर ले गए. यह घटना गुरुग्राम के शिवाजी नगर में हुई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
क्या बोले पुलिस प्रवक्ता: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "गुरुग्राम में थार से स्कॉर्पियो चोरी का मामला आया है. गाड़ी चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में थार में नंबर प्लेट भी नहीं है. लेकिन तकनीकी अनुसंधान कर अपराधियों तक पहुंचा जायेगा."
गाड़ी मालिक ने क्या कहाः गाड़ी मालिक ने पुलिस को बताया कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, जब वे सुबह उठे तो गाड़ी गायब थी. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 चोर थार गाड़ी से आए और स्कॉर्पियो को बांधकर चोरी कर ले गए. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि चोरों ने पहले स्कॉर्पियो को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब वह स्टार्ट नहीं हुई, तो उन्होंने उसे थार से बांधकर चोरी कर लिया.
आरोपियों की तलाश जारीः बता दें कि चोरों ने बड़ी चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया है. वहीं गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."