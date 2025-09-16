ETV Bharat / state

बिहार में शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी, 20 लाख की शराब लूट ले गए लोग

सिवान: बिहार में शराबंदी होने के बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं. शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच जमसिकरी गांव के पास शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसके बाद शराब की लूट मच गई.

20 लाख से ज्यादा की शराब लोगों ने लूटी: हादसे का पता चलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोगों ने गाड़ी और चालक की मदद करने की बजाए फूटे शीशे से शराब की बोतले लूट ली और चंद ही मिनटों में 20 लाख से ज्यादा की शराब गाड़ी से साफ हो गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में समा गई है. लोग गड्ढे में उतरकर गाड़ी के शीशे तोड़कर शराब की बोतले अपने साथी को दे रहे हैं, तो कई बैग में भरता हुआ नजर आ रहा है.

''इस रास्ते से जो गुजर रहा था. वो पानी के गड्ढे में कूदकर शराब की दो बोतल हाथ में लेकर जा रहा था. स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया था. शराबबंदी के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर शराब की खेप ले जाना शराब बंदी की पोल खोल रहा है''. -ग्रामीण