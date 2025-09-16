बिहार में शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी, 20 लाख की शराब लूट ले गए लोग
सिवान में शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई है. इस संबंध में जानकारी मिलने पर लोग मौके पर पहुंचे और शराब लूटने लगे.
Published : September 16, 2025 at 7:40 AM IST
सिवान: बिहार में शराबंदी होने के बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं. शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच जमसिकरी गांव के पास शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसके बाद शराब की लूट मच गई.
20 लाख से ज्यादा की शराब लोगों ने लूटी: हादसे का पता चलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोगों ने गाड़ी और चालक की मदद करने की बजाए फूटे शीशे से शराब की बोतले लूट ली और चंद ही मिनटों में 20 लाख से ज्यादा की शराब गाड़ी से साफ हो गई.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में समा गई है. लोग गड्ढे में उतरकर गाड़ी के शीशे तोड़कर शराब की बोतले अपने साथी को दे रहे हैं, तो कई बैग में भरता हुआ नजर आ रहा है.
''इस रास्ते से जो गुजर रहा था. वो पानी के गड्ढे में कूदकर शराब की दो बोतल हाथ में लेकर जा रहा था. स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया था. शराबबंदी के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर शराब की खेप ले जाना शराब बंदी की पोल खोल रहा है''. -ग्रामीण
2016 में लागू की गई थी शराबबंदी: बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके है. नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू की थी. शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने और शराब बनाने के मामले सामने आते रहते हैं.
''सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराब खत्म हो चुकी थी. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन चालक अफरा-तफरी के बीच फरार होने में कामयाब हो गया है. बरहाल आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है''. - अशोक दास, मुफस्सिल थाना प्रभारी
