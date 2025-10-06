ETV Bharat / state

सहारनपुर में बच्चों से भरी स्कॉर्पियो पलटी, केजी के छात्र की मौत, 7 घायल

सहारनपुर : जिले के मिर्जापुर इलाके में पाडली रोड पर स्कूली बच्चों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में कई बच्चे घायल हो गए. उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला. सूचना पर पुलिस भी पहुंची और घायल बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान केजी के एक छात्र की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा ओवरटेक करने की जल्दी में हुआ. पुलिस ने फिलहाल स्कॉर्पियों के चालक को हिरासत में लिया है.

हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुआ. बताते हैं कि पाडली रोड स्थित निजी स्कूल के बच्चों को लेकर स्कॉर्पियो आ रही थी. गाड़ी में कासमपुर गांव के 15 बच्चे सवार थे. स्कॉर्पियो को अनुज नाम का चालक चला रहा था. स्कॉर्पियो में प्रधानाचार्य बाबूराम भी बैठे थे. स्थानीय लोगों की मानें तो चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई.

ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला. ग्रामीणों की सुचना पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हादसे में कासमपुर निवासी विनय का 7 वर्षीय बेटा हार्दिक गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि अन्य बच्चों गौरव, तरुण, आरजू, आर्यन, रिया, एबी और कन्नू को भी चोटें आई हैं. गंभीर रूप से घायल हार्दिक को परिजन इलाज के लिए हरियाणा के जगाधरी के एक अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.