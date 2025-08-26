हल्द्वानी: कोतवाली क्षेत्र हल्द्वानी के रामपुर रोड के समीप बेल बाबा मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां स्कॉर्पियो और अल्टो कार की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए.

स्कॉर्पियो और अल्टो कार की भिड़ंत: बताया जा रहा की घटना देर रात करीब 1:00 बजे के आसपास है जब रुद्रपुर से आ रही अल्टो कार और हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर घायल हो गए. जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं. बताया जा रहा कि हादसे में अल्टो सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है.

हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा (Photo-ETV Bharat)

घायलों की स्थिति गंभीर: घटना के बाद स्कार्पियो सवार वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को गाड़ी से निकला. घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में दोनों गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है. पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

सड़क हादसों में इतने लोग गंवा चुके जान: नैनीताल जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. पुलिस आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों की चिंताजनक स्थिति सामने आई है. जिले में बीते तीन साल के भीतर चार सौ से अधिक सड़क हादसे हुए हैं, इनमें तीन सौ से अधिक लोगों को जान गई, वहीं चार सौ से अधिक लोग घायल हुए है. सड़क हादसों के पीछे अलग-अलग कारण हैं.

सड़क हादसों की ये है वजह: पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023, 2024 और 2025 जुलाई तक कुल 426 सड़क हादसे नैनीताल जिले में दर्ज किए गए, 305 लोगों की इन सड़क हादसों में दर्दनाक मौत हुई. जबकि 424 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. हादसों के मुख्य कारण तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और नशे की हालत में गाड़ी चलाना सामने आया है.

