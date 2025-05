ETV Bharat / state

जींद में पलक झपकते ही स्कूटी चोरी कर फरार हुआ बदमाश, CCTV में देखें शातिर का अंदाज - SCOOTY STOLEN IN JIND

जींद में स्कूटी चोरी की वारदात ( Etv Bharat )

Published : May 22, 2025 at 2:00 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:43 PM IST

जींद: हरियाणा के जींद में पुराना बिजली घर के नजदीक श्याम नगर से चोर ने एक स्कूटी को चोरी कर लिया. हालांकि चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन-दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से खौफ नहीं खाते. पुलिस ने स्कूटी मालिक की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पटियाला चौक स्थित श्याम नगर निवासी भारत भूषण ने शहर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी. CCTV में कैद हुई वारदात: शिकायतकर्ता ने बताया कि वह खाना खाने घर पर आया था और उसने अपनी स्कूटी को घर के बाहर खड़ा किया था. जब वह खाना खाकर बाहर आया तो उसकी स्कूटी गायब थी. आसपास पता करने पर भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं लगा. जब उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उसमें चोर कैद हो गया. पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चोरी का CCTV (Etv Bharat)

