शिवपुरी : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब शिवपुरी को आदर्श शहर बनाने पर फोकस कर रहे हैं. गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर, एसपी के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की आऑनलाइन क्लास लेते हुए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. सिंधिया ने इस दौरान शहर के विकास के साथ सौंदर्य और स्वच्छता पर भी जोर दिया.

आधुनिकता के साथ सौंदर्य और स्वच्छता भी जरूरी : सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये ऑनलाइन मीटिंग ली. इस दौरान उन्होंने शिवपुरी को आधुनिक व आदर्श शहर बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए.

सिंधिया ने ली अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक (Etv Bharat)

सिंधिया की बैठक में लिए गए ये निर्णय

केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा, '' शिवपुरी को आधुनिक शहरी नियोजन के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे यह शहर न केवल सुविधाओं से समृद्ध हो बल्कि सौंदर्य और स्वच्छता में भी उदाहरण प्रस्तुत कर सके.''

बैठक के दौरान शहर के प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, स्वच्छता प्रबंधन को और मजबूत बनाने, और व्यापक स्तर पर पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ठोस सुझाव और निर्णय लिए गए. बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक विभाग अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा करेगा.

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी कार्यों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सिंधिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से शिवपुरी का कायाकल्प होगा और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

बैठक के बाद सिंधिया ने कहा..

इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, '' आज शिवपुरी के जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों एवं संगठन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और व्यापक पौधारोपण जैसे विषयों पर ठोस निर्णय लिए गए. सभी विभागों की समय-सीमा तय कर योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का संकल्प लिया गया है. हमारा लक्ष्य शिवपुरी को एक आधुनिक, स्वच्छ और आदर्श शहर के रूप में स्थापित करना है.''