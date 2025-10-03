ETV Bharat / state

ग्वालियर के विकास के लिए सिंधिया ने कसी कमर, अधिकारियों को लगाई फटकार

केंद्रीय मंत्री सिंधिया शुक्रवार सुबह-सुबह 10 बजे ही कलेक्ट्रेट पहुंच गए. आधिकारिक रूप से तो ग्वालियर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट कर रहे थे लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा के साथ-साथ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और साहब सिंह, कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार भी मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 16 सितम्बर को ग्वालियर आए तो प्रशासन के साथ बैठक में ग्वालियर के विकास को लेकर उनका रूख अलग ही नजर आया था. शहर की खराब सड़कों से लेकर एलिवेटेड रोड और सीवर की समस्याओं समेत तमाम मुद्दों पर अधिकारियों पर सख्त नजर आए थे. इन कामों को लेकर एक टारगेट भी सेट कर दिया था, जिसका दूसरा चरण फिर शुक्रवार को दिखाई दिया.

ग्वालियर : शहर के विकास को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ऐक्टिव नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि अपने हर दौरे पर ग्वालियर शहर के मुद्दों को लेकर प्रशासन से उनकी खास बैठकें हो रही हैं. शुक्रवार को भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर की सड़कों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक की. इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों पर अधिकारियों को पीछे-पीछे दौड़ाया.

इस बैठक में सबसे पहले ग्वालियर की बदहाल सड़क तंत्र पर चर्चा हुई तो केंद्रीय मंत्री ने अफसरों को मामले पर टाइट करते हुए सख्ती से कह दिया कि, वे खुद सड़कों के डेवलपमेंट पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, '' पिछली बैठक में तय किया गया था कि ग्वालियर में सड़कों के हालात के लिए लाल पीला और नीला रंग चिनहित होगा, जिससे उनकी दुरुस्तगी पर प्राथमिकता से काम हो सके और 17 दिनों में ग्वालियर प्रशासन के अधिकारियों ने 359 सड़कों का सर्वे किया है.''

फरवरी तक बदल जाएगी 126 सड़कों की सूरत

359 सड़कों में लाल श्रेणी में 171 और पीले श्रेणी में 63 सड़कों को चिह्नित किया है. कुल मिलाकर ये 234 सड़कें हैं जिनमें 37 सड़कें गारंटी पीरियड में हैं, जिन्हें नवंबर तक संबंधित ठेकेदार द्वारा दुरुस्त कराने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही 89 सड़कों के लिए निर्माण राशि मिल चुकी है. ये सड़कें अगले पांच महीने में यानी 28 फरवरी 2026 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी. सभी सड़कों के काम उनके विभाग के अनुसार बांट दिए गए हैं.

ग्वालियर में सड़क, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर विकास कार्यों को लेकर सिंधिया हुए सख्त (Etv Bharat)

अमृत योजना के मेंटेनेस पर जताई नाराजगी

सिंधिया ने अमृत योजना के क्रियान्वयन पर ग्वालियर में सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अमृत योजना के एक नहीं बल्कि कई जिम्मेदार विभाग हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम और अमृत योजना के मेंटेनेंस अलग-अलग लोगों के पास है . उन्होंने सख्ती से कहा कि जवाबदेही के नाम पर फुटबॉल खेला जा रहा है. सिंधिया ने सुझाव देते हुए कहा है कि सीवेज लाइन का पूरे शहर में एक ही टेंडर होना चाहिए. सिर्फ इतना ही नहीं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिंधिया को सुझाव दिया कि सीवरेज की साफ सफाई का टेंडर जिसके पास भी हो उसका काम क्रॉस चेक होकर प्रमाणित किया जाना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और STP की भी मॉनिटरिंग इसी तरह होना चाहिए.

अधिकारियों पर नाराज हुए सिंधिया

उन्होंने यह भी कहा कि नालों का एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया जाना चाहिए क्योंकि पुराने ग्वालियर में ड्रेनेज के चौड़े नाले हुआ करते थे दोबारा उन्हें इस रूप में लाया जाना चाहिए. लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि एक ओर तो ग्वालियर शहर के कई वार्डों में सीवर की लाइन टूटी हुई है और अधिकारियों ने 810 करोड़ की राशि पुरानी बातों के लिए मांग ली जबकि 60 से 66 यानी 6 वार्डों के लिए 600 करोड़ की राशि की मांग कर दी. इस पर सिंधिया नाराज हुए और कहा कि पहले जो वर्तमान की स्थित है उसे ठीक कीजिए. इसके अलावा सिंधिया ने एलिवेटेड रोड में तेजी, चंबल का पानी और ट्रैफिक जैसे मुद्दों को भी हल करने के निर्देश दिए हैं.

कांग्रेस विधायक ने कसा तंज

उधर बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने कहा, '' बीजेपी के नेता अलग-अलग बैठक कर रहे हैं. कभी प्रभारी मंत्री बैठक करते हैं तो कभी सांसद बैठक करते हैं. ग्वालियर की जनता इसी में चकरघिन्नी बनी हुई है क्योंकि सरकार पैसा दे नहीं रही तो विकास कैसे होगा?.''