9 सितंबर को मनाया जाएगा हिमालय दिवस, देशभर के वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट में करेंगे मथन - Himalaya Day 2024

हिमालय की मौजूदा स्थितियों पर होगी चर्चा: वाडिया के सीनियर वैज्ञानिक डॉ. आरजे पेरूमल ने बताया कि हिमालय दिवस मानने की शुरुआत उत्तराखंड से साल 2014 में हुई थी. उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है. साल 2010 और 2013 में भी प्रदेश में बड़ी आपदा आई थी, जिसके चलते काफी अधिक नुकसान हुआ था. ऐसे में इस बार वाडिया इंस्टीट्यूट 9 सितंबर को हिमालय दिवस मानने जा रहा है. उन्होंने कहा कि "Climate change how they are affecting the Himalayas" थीम निर्धारित की गई है. जिस पर देश के तमाम संस्थानों से आने वाले वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की जाएगी.

