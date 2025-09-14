ETV Bharat / state

लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में जुटे देश भर के साइंटिस्ट, पर्यावरण और कैंसर रिसर्च को लेकर हुआ एमओयू

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान राष्ट्र की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और स्टार्टअप्स विकसित भारत के निर्माण में अनिवार्य हैं.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वैज्ञानिकों को किया सम्मानित.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वैज्ञानिकों को किया सम्मानित. (Photo Credit; nbri)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 9:46 PM IST

4 Min Read
लखनऊ : NBRI लखनऊ में दो दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का रविवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुरुआत की. कॉन्क्लेव में आए वैज्ञानिकों ने नए प्रयोगों पर मंथन किया. कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन, टेक्नोलॉजी शो और स्टार्टअप पिच सेशन का आयोजन हुआ. कॉन्क्लेव में देशभर से CSIR समर्थित 50 से अधिक स्टार्टअप अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं.

वैज्ञानिकों को किया गया सम्मानित : 200 से अधिक किसान सीधे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे हैं, जिससे वे उत्पादकता, आय और ग्रामीण विकास में सुधार लाने वाले तकनीकी समाधान जान सकें. डिप्टी सीएम ने CSIR समर्थित स्टार्टअप को उनके प्रभावी नवाचारों के लिए सम्मानित किया. इनमें डॉ. देवेंद्र कुमार पटेल की प्रयोगशाला को पीएफएएस हटाने के लिए नैनोकॉम्पोज़िट-आधारित जल शोधक विकसित करने के लिए सराहा गया.

डॉ. प्रभांशु त्रिपाठी की प्रयोगशाला को कृत्रिम खाद्य रंगों से आंत माइक्रोबायोटा पर प्रभाव और आंत के बैक्टीरिया व मेटाबोलाइट्स की पहचान के लिए एप्टामर-आधारित बायोसेंसर विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया.

लोगों के जीवन में ला रहा बदलाव : डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति हर घर तक पहुंच रही है. CSIR केवल प्रयोगशालाओं में नवाचार नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रहा है. उन्होंने कहा कि किसान राष्ट्र की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और स्टार्टअप्स विकसित भारत के निर्माण में अनिवार्य हैं. उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कृषि को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने की आवश्यकता बताई.

चार एमओयू हुए : उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और वन डिवीजन, वन प्रोडक्ट क्लस्टर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गये. सीएसआईआर-आईआईटीआर लखनऊ और पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर (पीबीटीआई) मोहाली पर्यावरण विज्ञान, विषविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान एवं कौशल विकास.

सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ और केनिसएआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी एआई-आधारित औषधि खोज और विकास के लिए पांच वर्षीय साझेदारी. सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ और वीजन लैब्स एलएलपी, हैदराबाद सटीक कैंसर अनुसंधान एवं किफ़ायती औषधि विकास के लिए तीन वर्षीय सहयोग.

सीएसआईआर-फ्लोरीकल्चर मिशन पर चर्चा : सीएसआईआर-आईआईटीआर लखनऊ और स्मार्टक्यूआर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पुणे बौद्धिक संपदा और पेटेंट हस्तांतरण, जिससे सीएसआईआर तकनीकों का व्यावसायीकरण और सामाजिक उपयोग संभव होगा. पहले दिन सीएसआईआर-फ्लोरीकल्चर मिशन पर चर्चा की गई. इसमें उन्नत पुष्पकृषि तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और फसल के बाद प्रौद्योगिकी पर मार्गदर्शन किया गया.

किसानों को बताया गया कि पुष्पकृषि को बाज़ार से जुड़े एक लाभकारी उद्यम के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है. दूसरी कार्यशाला सीएसआईआर-अरोमा मिशन पर केंद्रित थी जिसे सीएसआईआर-सीमैप और सीएसआईआर-एनबीआरआई के विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से संचालित किया. इसमें पुदीना, लेमनग्रास, पामारोसा और वेटीवर जैसी सुगंधित फ़सलों पर चर्चा हुई.

वैज्ञानिकों ने खेती के बारे में दी जानकारी : वैज्ञानिकों ने उच्च गुणवत्ता वाले आवश्यक तेल निष्कर्षण, खेती की तकनीक और उद्यमिता के अवसरों पर जानकारी दी. एनबीआरआई और सीमैप ने किसानों के कल्याण के लिए फ्लोरीकल्चर और अरोमा मिशन पर विशेष सत्र भी आयोजित किया. उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने कहा कि 86 फीसदी सिंचित क्षेत्र के साथ राज्य में पुष्पकृषि और सुगंधित फ़सलों में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में सीएसआईआर की तरफ से स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की सराहना की जो क्षेत्रीय विकास को गति देंगे.

पहले दिन के सत्र का समापन सीएसआईआर-आईआईटीआर के निदेशक डॉ. भास्कर नारायण ने किया. कॉन्क्लेव के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे. वे स्टार्टअप्स और किसानों से संवाद करेंगे. विशेष आकर्षण सीएसआईआर-एनबीआरआई के बॉटैनिक गार्डन में स्वस्तिक लोटस तालाब का मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह उद्घाटन करेंगे.

