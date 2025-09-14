ETV Bharat / state

अभी भी नहीं संभले तो आएगी प्रलय! खत्म हो जाएगा ग्लेशियर और नदियों में पानी, सुनिए वैज्ञानिक की चेतावनी

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी क्षेत्र को खतरा है. इसको लेकर वैज्ञानिक ने गंभीर चेतावनी दी है.

हिमाचल में आयेगी प्रलय! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:47 PM IST

15 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उम्मीदों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक चक्र है. मानसून सीजन में पड़ने वाली बारिश की बौछारें खेतों में हरियाली और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी का कार्य करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश में मानसून उम्मीदों के साथ कई चुनौतियों को लेकर भी आ रहा है. वर्ष 2023 में मानसून ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने की बजाय विनाशकारी रूप लिया, वहीं इस वर्ष में मानसून सीजन की शुरुआत से ही वही तस्वीर दोहराई जा रही है. ऐसे में हर साल बरसात के मौसम के साथ आने वाली आपदाएं अब सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी हैं. तेज बारिश, भूस्खलन, बादल फटना और नदियों का उफान ये सब मिलकर प्रदेश की जान और माल पर भारी पड़ रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन के अनुसार पिछले आठ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि मानसून सीजन में अब तक 3,094 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, 22,467 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान दर्ज हुआ है. लगातार बढ़ते हादसों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हिमाचल की भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को हम कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं? क्या इसके पीछे केवल प्राकृतिक कारण हैं या फिर मानवीय लापरवाही ने भी इस तरह के संकट को और गहरा किया है? इसी को समझने के लिए ईटीवी भारत ने चीफ साइंटिस्ट एवं मेंबर सेक्रेटरी पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डॉ सुरेश अत्री से बात की, उन्होंने इस बढ़ते खतरे की वजहों और इसके समाधान को लेकर विस्तार से जानकारी दी.

अब मानसून के आने से होती है घबराहट

ईटीवी भारत ने सवाल पूछा कि हिमाचल में हर साल मानसून सीजन में होने वाले मौतों और सरकारी और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है. इसके पीछे क्या कारण है? इसके जवाब में एनवायर्नमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के चीफ साइंटिस्ट एवं मेंबर सेक्रेट्री डॉ सुरेश अत्री ने कहा, "कारण जो हैं बड़े स्टीक हैं. वैश्विक तापमान बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है. पहले जब मानसून आती थी तो सभी के चेहरों पर खुशियां छा जाती थी, लेकिन अब मानसून सीजन आता है तो सभी समुदाय, पॉलिसी मेकर, सरकारें, प्राइवेट सेक्टर के सभी लोग इससे घबरा जाते हैं. जलवायु का बदलाव किसी के लिए भी सुखद नहीं है. तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है. वैश्विक कारणों की वजह से हिमालयन रीजन के तापमान करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस तक का बदलाव आया है. इसमें हिमाचल अधिक प्रभावित है".

कितने वर्षों में बढ़ा 0.9 डिग्री तापमान

तापमान में बढ़ोतरी की वजह से हो रही जलवायु परिवर्तन का असर अब हर बार मानसून में साफ नजर आने लगा है. इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चीफ साइंटिस्ट एवं मेंबर सेक्रेट्री डॉ सुरेश अत्री ने कहा, "ये डाटा जो एनालाइज हुआ है. ये करीब 100 वर्षों का डाटा एनालाइज करके देखा गया है. इसमें शिमला का डाटा 37 साल का है. कुछ स्टेशनों का 67 साल का डाटा है, जो पूरे प्रदेश के लिए इस तरह से एनालाइज किया गया है. उसमें भी न्यूनतम तापमान में हल्का सा 0.9 डिग्री का उछाल आया है.

बढ़ते तापमान को लेकर वैज्ञानिक की चेतावनी (ETV Bharat)

ग्लेशियर, बर्फ और नदियों में नहीं बचेगा पानी

उन्होंने कहा फोरकास्ट जो है, वह बहुत बड़ा भयावह है कि अगर हाइड्रोलॉजिकल और मॉडलिंग हमारा जो एक टूल होता है. इसके जरिए भी हम सारी चीजों को आगे प्रोजेक्ट करके देखते हैं. उसमें भी देखा गया है कि तापमान में सदी के अंत करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस का तक का बदलाव आएगा. यही हालात बने रहे तो मुझे नहीं लगता है कि ग्लेशियर, बर्फ और नदियों में भी पानी बच पाएगा. मानसून सीजन में इतनी हाई इंटेंसिटी से बारिश का पानी एकदम गिरकर बह जाएगा. आने वाले समय में हैवी रेनफॉल के ये इवेंट बड़े कॉमन हो जाएंगे, ऐसे में भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं हैं, वे और भी तेजी से बढ़ेगी.

हिमालयन रीजन में वैज्ञानिक इंटरवेंशन की जरुरत

हिमाचल सहित हिमालयन रीजन के अन्य राज्यों में तापमान को कम करने को लेकर सरकार और आम लोगों क्या योगदान होना चाहिए? इसके प्रश्न के उत्तर में डॉ. सुरेश अत्री ने कहा, "हिमाचल के लिहाज से यह एक क्रिटिकल प्रश्न है. हमारे हिमालयन रीजन में नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक 12 से 13 राज्य आते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटना, फ्लैश फ्लड, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी के इवेंट्स, लैंडस्लाइड की घटनाओं को एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता है. इनको एक स्तर तक काम करने में हम अपना योगदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही सख्त नीतिगत फैसले लेने होंगे. इसके लिए वैज्ञानिक इंटरवेंशन की भी बहुत जरूरत रहेगी. उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ जुड़कर समाधान ढूंढने पड़ेंगे. हमें प्राकृतिक परंपराओं को संजोने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी के बिना न नीति न वैज्ञानिक और न ही प्रकृति के साथ जुड़े कार्यक्रम सफल हो पाएंगे. मेरा मानना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सब चीजों को सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं. तभी इन घटनाओं से बचने की कुछ उम्मीद की जा सकती है".

जियोलॉजिकल, सॉइल टेस्टिंग और इंजीनियरिंग के बिना नहीं बनाए घर

मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को आम आदमी किस तरह से अपना योगदान देकर और सरकार कैसे नीतिगत फैसले लेकर कम कर सकती है, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ सुरेश अत्री ने कहा, जिन लोगों की जमीन नदी नालों के समीप है, उनका जमीन पर हक होने के कारण उनको अपना घर बनाना है, ये उनका राइट भी है. लेकिन उनको यह जानना भी जरूरी है कि घर को जियोलॉजिकल, सॉइल टेस्टिंग, इंजीनियरिंग के बिना नहीं बनाया जाना चाहिए. नीतिगत तौर पर बहुत जल्द ही सरकार को भी गाइडलाइन तैयार कर इस बारे में फैसला लेना चाहिए. इसके अलावा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, जिस जगह पर मिट्टी स्टेबल नहीं है या जहां दूर-दूर तक फ्लड की संभावना है या फिर जहां हाई एचएफ लेबल हैं, जिन लोगों की जमीन ऐसे क्षेत्रों में पड़ती है, इसको लेकर भी सरकार को सुरक्षित एरिया में जमीन देने को लेकर सरकार को नीतिगत फैसला लेने की जरूरत है.

लो इंपैक्ट और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की

प्रदेश में जितने भी बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए भी एक इंजीनियरिंग मेजर तैयार किए जाने की बहुत जरूरत है. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने को लो इंपैक्ट और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी जरूरत है. प्रदेश में मास टूरिज्म की जरूरत नहीं है, ताकि हम बढ़ती हुई घटनाओं को कम कर सके. इसके लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है. हम छोटी सी टूरिज्म एक्टिविटी के लिए अपनी जान न गवाएं. सरकार का इसमें बहुत बड़ा खर्च हो जाता है. यह भी बहुत ही दुखद है. हम हर वक्त इन हालातों को आगे नहीं चला सकते हैं, इसकी एक लिमिटेशन होती है. लोगों को घर कहां बनाने चाहिए या कहां नहीं. इसके लिए नदी-नालों के आसपास के एरिया को डीमार्केट किया जाना चाहिए. फ्लड जोन को क्लियर डिफाइन किया जाना चाहिए. जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हैं, उसकी मैपिंग भी बहुत जल्दी की जानी चाहिए.

सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती करोड़ का नुकसान

वहीं, बरसात से पहले हमारी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए की नुकसान को कम किया जा सके, इसके जवाब में डॉ. सुरेश अत्री ने कहा, "प्रदेश को वर्ष मानसून सीजन में वर्ष 2023 में करीब 12 हजार से 13 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था. केंद्र सरकार की टीम ने भी उसको 10 हजार करोड़ के आसपास आंका था. गत वर्ष भी करीब 3 हजार करोड़ का नुकसान हुआ. वहीं, इस वर्ष भी अब तक 8 हजार से 9 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी अभी बाकी है. पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो करीब 40 हजार करोड़ का नुकसान सड़कों, भवनों, बिजली, कृषि व जल शक्ति विभाग की स्कीमों को हो चुका है. कोई भी सरकार यह अफोर्ड नहीं कर सकती है कि 10 वर्षों में 40 हजार करोड़ का नुकसान सिर्फ बारिश की वजह से हो जाए.

उन्होंने कहा कि हमें समुदाय को समय-समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसे सरकार दे भी रही है. प्रदेश में वर्ष 2023 में जो नुकसान हुआ, उससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा संदेश लेते हुए हायर अथॉरिटी को क्लियर गाइडलाइन जारी की थी. अगर ये गाइडलाइन जारी न की होती तो नुकसान और भी अधिक होता, लेकिन हम तैयार थे. आगे भी ये भयावह स्थितियां हो सकती हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं. प्रदेश में हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल मॉनिटर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा हैं. इसमें चाहे रेनगेज, रडार या सेंसर लगाने का प्रोसेस हो. इसको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. मौसम को रियल टाइम पर मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है. ताकि हमें पहले ही अर्ली वार्निंग का पता लग सके. दूसरा कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वह भी स्ट्रेंथन हुआ है.

क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड असेसमेंट की स्टडी करने की जरुरत

डॉ. सुरेश अत्री ने कहा, "जो पावर प्रोजेक्ट के नीचे के क्षेत्र हैं, उनको पहले सूचना पहुंचाने के सिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया गया है. ऐसे में मैं समझता हूं कि इस वर्ष इससे मौतों के आंकड़े में कमी आई है. वहीं, वर्ष 2023 की तुलना में नुकसान को भी कंट्रोल किया गया है. क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के असेसमेंट की स्टडी करने की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाए हैं. प्रदेश सरकार ने केंद्र की अर्थ साइंसेज की जो मिनिस्ट्री है, उसको भी लिखा है. इसी तरह से केंद्र सरकार के साथ मामला टेकअप करके वहां से भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम घटना के बाद हिमाचल पहुंची थी. वह भी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की तेजी से हो रही घटनाओं को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है".

पड़ोसी राज्यों को भी भुगतना पड़ा भारी बारिश का नुकसान

मानसून सीजन में होने वाली तेज बारिश का नुकसान क्या साथ लगते पड़ोसी राज्यों को भी भुगतना पड़ रहा है, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ सुरेश अत्री ने कहा कि मानसून में अगर पानी तेज गति से गिरता है, जिसमें 15 दिन की बारिश जो 15 घंटे में हो रही है या फिर हमारे पास पानी के तेज बहाव के लिए नेहरों का नेटवर्क नहीं है, तो ये चीजें उसके साथ इंटरलिंक हैं कि हमारे पास बारिश के तेज पानी को रिटेन करने के लिए कितना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है. डाउनस्ट्रीम के जो राज्य है, वहां के लिए पानी तो नीचे की तरफ ही जा रहा है. ऐसे में अगर प्रदेश में तेज गति से बारिश होगी तो नीचे की तरफ ही पानी जाएगा, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है.

उन्होंने कहा कि कि जैसे हम साफ जल के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो फ्लैश फ्लड से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भी हमें मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए. इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो निचले क्षेत्रों में किसान हैं, जो पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं. हमारी हाईएस्ट इकोनॉमी में योगदान देने वाले ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा राज्य ही नहीं है, बल्कि हमारा जो पांवटा एरिया, बद्दी, ऊना या कांगड़ा का एरिया है, ये भी मैदानी क्षेत्र हैं. वहां भी पौंग डैम से जो पानी निकलता है, उसमें पूरा इंदौरा क्षेत्र डूब गया.

उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. ऐसे में जब हम फायदा लेते हैं तो कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है. तभी इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं कोई भी इस पानी को रोक नहीं सकता है. इसलिए सभी सरकारों इस स्थिति से निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने होंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो पानी के लिए डैम बना है या कोई बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना है, यह इको सर्विस का एक कांसेप्ट है. ऐसे में अगर हम साफ पानी दे रहे हैं, इसके लिए हमें कंपनसेट भी किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम नदियों और ग्लेशियरों को संजो रहे हैं, जो वाटर टावर पूरे नॉर्थ इंडिया राजस्थान तक पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं. ऐसे में राजस्थान सरकार का भी हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए.

मानसून सीजन में हिमाचल को नुकसान (ETV Bharat)

हिमाचल में 8 वर्षों में 3094 लोगों की मौत

मानसून का कहर इस बार फिर से जीवन पर भारी पड़ा है. हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार पिछले आठ सालों में मानसून सीजन ने बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं ने 3094 लोगों की जान ले ली. राहत-बचाव के इंतजामों के बावजूद हर बरसात के साथ मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है. प्रदेश में वर्ष 2018 के मानसून सीजन में 343 लोगों की मौत हुई. इसी तरह से वर्ष 2019 के मानसून सीजन में 307 लोगों ने अपना जीवन गंवाया था. वहीं, वर्ष 2020 में मानसून सीजन में 284 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2021 के मानसून सीजन ने भी अपना कहर बरपाया, जिसमें 481 लोगों की दुखद मौत हुई थी. इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 के मानसून सीजन में 435 लोगों ने अपनी जीवन से हाथ धोया. वहीं, वर्ष 2023 में आई सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में 511 लोगों के जीवन को निगल लिया. वर्ष, 2024 के मानसून सीजन में भी 353 लोगों ने अपनी जान गंवाई. वहीं, इस बार भी मानसून सीजन में 20 जून से 10 सितंबर तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है.

8 सालों में 3094 लोगों की मौत (ETV Bharat)

आठ सालों में हिमाचल को 22,467.69 करोड़ का नुकसान

पिछले आठ सालों में प्रदेश भर में मानसून सीजन में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा से अब तक 22,467.69 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक क्षति हो चुकी है. इस दौरान हजारों मकान ढहे, सैकड़ों जानें गईं और लाखों लोग बेघर होने पर मजबूर हुए. खेत-खलिहानों से लेकर सड़क और पुल जैसी आधारभूत संरचनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिसमें वर्ष 2018 के मानसून सीजन में प्रदेश को 1594.01 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा. इसी तरह से वर्ष 2019 में मानसून सीजन के दौरान 1237.00 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ था. वहीं वर्ष 2020 में भी मानसून में हुई भारी बारिश ने 902.70 करोड़ की संपत्ति को अपनी चपेट में लिया. वर्ष 2021 में भी मानसून सीजन में 1161.73 करोड़ की संपत्ति भारी बारिश की भेंट चढ़ गई. इसके अलावा वर्ष 2022 में भी मानसून में 2192.38 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई. वर्ष, 2023 में हुई भारी बारिश ने सबसे अधिक तबाही मचाई, उस दौरान प्रदेश में 9712.60 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई. वर्ष 2024 में 1361.22 करोड़ की संपत्ति बरसात की भेंट चढ़ गई. इस बार भी 20 जून 2025 से 10 सितंबर 2025 तक मानसून सीजन में 4306.05 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हो चुका है.

