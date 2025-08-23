ETV Bharat / state

लखनऊ पहुंचे प्रोफेसर केजी सुरेश, कहा- आसान भाषा में हो वैज्ञानिक कहानी ताकि समझ सकें आम लोग - PROFESSOR KG SURESH IN LUCKNOW

इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश शनिवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में पहुंचे.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में प्रोफेसर केजी सुरेश ने व्याख्यान दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 10:06 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: यह बहुत जरूरी है की वैज्ञानिक कहानी आम जनता तक उनकी भाषा में पहुंचे, जिसे वह आसानी से समझ सकें. इस दिशा में वैज्ञानिक शब्दावली को आम जनता की भाषा में लिखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. इस तरह की वैज्ञानिक रिपोर्टिंग में यह जरूरी है कि विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए ताकि ऐसी कहानी आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें. यह बात शनिवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में पहुंचे इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश ने कही.

सीएसआईआर-एनबीआरआई ने "विकसित भारत के लिए विज्ञान संचार" पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक और पत्रकारिता एवं संचार के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शख्सियत प्रो. केजी सुरेश रहे.

जानकारी देते प्रो. केजी सुरेश (Video Credit: ETV Bharat)

वह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू), भोपाल के कुलपति और भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं. प्रो. सुरेश ने यहां व्याख्यान दिया.

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का समय: प्रोग्राम में प्रो. केजी सुरेश ने "विकसित भारत" के निर्माण में विज्ञान संचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ, प्रासंगिक और समझने योग्य बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे में वैज्ञानिक रिपोर्टिंग करने वाले लोगों या वैज्ञानिक लेख लिखने वाले लेखकों का पर्याप्त प्रशिक्षित होना आवश्यक हो जाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
"विकसित भारत के लिए विज्ञान संचार" पर व्याख्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

आवश्यक प्रशिक्षण सभी के पास नहीं है: उन्होंने आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा की तकनीक ने हमें अपनी बात दूर-दूर तक पहुंचाने लायक तो बना दिया है, लेकिन हम अब भी खुद को सिटिजन जर्नलिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सभी के पास नहीं होता.

ऐसी स्थिति में गलत, भ्रामक एवं जानबूझकर फैलाई जा रही असत्य जानकारियां आम आदमी तक बहुत मात्रा में पहुंचती हैं, जिसके कारण व्यक्ति गलत और सही में चुनाव नहीं कर पता है. ऐसी गलत एवं भ्रामक जानकारी विशेष कर वैज्ञानिक जानकारी को आम जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया साक्षरता अभियान चलाया जाए.

Photo Credit: ETV Bharat
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में हुआ प्रोग्राम (Photo Credit: ETV Bharat)

विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएं: उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भ्रामक जानकारी से निपटने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चेकप्वाइंट बन सकता हैं. उन्होंने इस संदर्भ में सुझाव दिए की बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाई जाए, विज्ञान लेखन की प्रतियोगिताएं कराई जाएं और विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक आगे आएं और विज्ञान लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करें, साथ ही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में तत्काल फैक्ट चेक करते हुए सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं.

स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता: सीएसआईआर-एनबीआरआई के निदेशक डॉ. एके शासनी ने व्याख्यान लिए प्रो. सुरेश का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि संस्थान आउटरीच, शिक्षा और संवाद के माध्यम से विज्ञान और समाज के बीच की की दूरी को कम करने के लिए प्रतिबद्धता हैं. व्याख्यान में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, मीडिया पेशेवरों और छात्रों ने भाग लिया. इस सत्र में विज्ञान में जन सहभागिता को मजबूत करने, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सार्थक चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें- 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे शुभांशु शुक्ला, लेकिन घर नहीं जा पाएंगे, जानिए उनकी बहन खाने में क्या खिलाएंगी

लखनऊ: यह बहुत जरूरी है की वैज्ञानिक कहानी आम जनता तक उनकी भाषा में पहुंचे, जिसे वह आसानी से समझ सकें. इस दिशा में वैज्ञानिक शब्दावली को आम जनता की भाषा में लिखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. इस तरह की वैज्ञानिक रिपोर्टिंग में यह जरूरी है कि विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए ताकि ऐसी कहानी आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें. यह बात शनिवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में पहुंचे इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश ने कही.

सीएसआईआर-एनबीआरआई ने "विकसित भारत के लिए विज्ञान संचार" पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक और पत्रकारिता एवं संचार के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शख्सियत प्रो. केजी सुरेश रहे.

जानकारी देते प्रो. केजी सुरेश (Video Credit: ETV Bharat)

वह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू), भोपाल के कुलपति और भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं. प्रो. सुरेश ने यहां व्याख्यान दिया.

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का समय: प्रोग्राम में प्रो. केजी सुरेश ने "विकसित भारत" के निर्माण में विज्ञान संचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ, प्रासंगिक और समझने योग्य बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे में वैज्ञानिक रिपोर्टिंग करने वाले लोगों या वैज्ञानिक लेख लिखने वाले लेखकों का पर्याप्त प्रशिक्षित होना आवश्यक हो जाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
"विकसित भारत के लिए विज्ञान संचार" पर व्याख्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

आवश्यक प्रशिक्षण सभी के पास नहीं है: उन्होंने आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा की तकनीक ने हमें अपनी बात दूर-दूर तक पहुंचाने लायक तो बना दिया है, लेकिन हम अब भी खुद को सिटिजन जर्नलिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सभी के पास नहीं होता.

ऐसी स्थिति में गलत, भ्रामक एवं जानबूझकर फैलाई जा रही असत्य जानकारियां आम आदमी तक बहुत मात्रा में पहुंचती हैं, जिसके कारण व्यक्ति गलत और सही में चुनाव नहीं कर पता है. ऐसी गलत एवं भ्रामक जानकारी विशेष कर वैज्ञानिक जानकारी को आम जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया साक्षरता अभियान चलाया जाए.

Photo Credit: ETV Bharat
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में हुआ प्रोग्राम (Photo Credit: ETV Bharat)

विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएं: उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भ्रामक जानकारी से निपटने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चेकप्वाइंट बन सकता हैं. उन्होंने इस संदर्भ में सुझाव दिए की बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाई जाए, विज्ञान लेखन की प्रतियोगिताएं कराई जाएं और विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक आगे आएं और विज्ञान लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करें, साथ ही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में तत्काल फैक्ट चेक करते हुए सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं.

स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता: सीएसआईआर-एनबीआरआई के निदेशक डॉ. एके शासनी ने व्याख्यान लिए प्रो. सुरेश का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि संस्थान आउटरीच, शिक्षा और संवाद के माध्यम से विज्ञान और समाज के बीच की की दूरी को कम करने के लिए प्रतिबद्धता हैं. व्याख्यान में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, मीडिया पेशेवरों और छात्रों ने भाग लिया. इस सत्र में विज्ञान में जन सहभागिता को मजबूत करने, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सार्थक चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें- 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे शुभांशु शुक्ला, लेकिन घर नहीं जा पाएंगे, जानिए उनकी बहन खाने में क्या खिलाएंगी

For All Latest Updates

TAGGED:

NBRISCIENTIFIC STORIES IN EASY LANGUAGELANGUAGE FOR COMMON PEOPLEPROFESSOR KG SURESH IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.