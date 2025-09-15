ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस जिले में आज स्कूल रहेंगे बंद, भिगोएगी बारिश की बौछारें

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, पिथौरागढ़ जिले के तीन तहसील में आज यानी 16 सितंबर को स्कूल रहेंगे बंद

SCHOOL CLOSED IN PITHORAGARH
स्कूली छात्राएं (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 10:40 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 12:07 AM IST

Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में अभी भी मानसून की बौछार जारी है. 16 सितंबर को भी बारिश की आशंका जताई गई है. जिसे देखते हुए पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट तहसील में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है. जिसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे.

मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट: दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के अन्य जिलों में 16 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका जताई है. इस दौरान गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी चमक सकती है. साथ ही बारिश की तेज बौछारें पड़ सकती है.

पिथौरागढ़ जिले के 3 तहसीलों में बंद रहेंगे स्कूल: ऐसे में मौसम विभाग से जारी चेतावनी को देखते हुए पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने 16 सितंबर यानी मंगलवार को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट विकासखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की अवकाश की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा होगी आयोजित: यह अवकाश सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों में रहेगा. यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. वहीं, 16 सितंबर को होने वाली मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा (कक्षा 6 और कक्षा 9) यथावत संपादित की जाएगी.

डीएम के आदेश का करना होगा अनुपालन: वहीं, डीएम विनोद गोस्वामी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ और जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग को सभी शैक्षणिक संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश का अनुपालन करने को कहा है.

बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की वजह जगह-जगह भूस्खलन हुआ. ऐसे में मौसम के अलर्ट को देखते हुए आदि कैलाश यात्रा को प्रशासन ने स्थगित कर दिया गया है. भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बाधित हुई. हालांकि, इस बार मानसून सीजन में पिथौरागढ़ में सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी जगहें जहां आपदा जैसे हालात बने.

बीती रोज भी पिथौरागढ़ में थल-बेरीनाग मार्ग पर बरड बैंड के पास भूस्खलन हुआ. इसके साथ ही पांखू-कोटमन्या मोटर मार्ग पर प्रेमनगर के पास मलबा आने से बंद हो गया. थल-लेजम सड़क भी मलबा आने से बंद रहा. उधर, थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कई जगहों पर मलबा आया. मार्ग खोलने के लिए जगह-जगह पोकलैंड और जेसीबी मशीनें तैनात हैं.

