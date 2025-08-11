साहिबगंज: गंगा नदी में आई बाढ़ को देखते हुए साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, आज 11 अगस्त और कल 12 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे. यह आदेश जिला शिक्षा विभाग द्वारा रविवार देर रात जारी किया गया है.

गौरतलब है कि साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. गंगा नदी में खतरे का निशान 27.25 मीटर निर्धारित किया गया है. जबकि सोमवार सुबह 6 बजे तक यह 28.62 मीटर मापा गया है जो खतरे के निशान से 1 मीटर 37 सेमी अधिक है. यानी गंगा अब एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) की ओर बढ़ने लगी है. ऐसे में दियारा इलाका जलमग्न हो गया है और शहरी क्षेत्र में पानी घुस गया है.

साहिबगंज नगर परिषद के 28 वार्डों में से 11 वार्ड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं. लगभग 1600 घरों के लगभग 8000 लोग प्रभावित हुए हैं. घरों के आसपास पानी भर जाने से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है. दियारा क्षेत्र और शहर के कई स्कूलों में पानी घुस गया है. इसे देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

दियारा क्षेत्र के जलमग्न होने से शहर के 11 वार्ड प्रभावित हुए हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित वार्ड नंबर 13 हबीबपुर हुआ है. इस वार्ड के 400 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है. पानी घुसने से वार्ड नंबर 22 चानन गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसके अलावा वार्ड नंबर 2, 3, 4, 7, 11, 17, 18, 23, 24 के लोग प्रभावित हैं.

शहर की भरतिया कॉलोनी में भी पानी घुस गया है. घरों में कमर तक पानी भर जाने के कारण लोगों ने चौक बाजार स्थित ए.एम.के. बड़ी धर्मशाला में शरण ली है. इस मोहल्ले में 104 कॉलोनियां हैं जो बाढ़ के कारण दूसरी जगहों पर चली गई हैं.

"बाढ़ का पानी शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है. 28 में से 11 वार्डों के लगभग 1600 घर प्रभावित हुए हैं. लगभग 8000 की आबादी प्रभावित है. निरीक्षण किया जा रहा है. पानी भी दूषित हो गया है. आने-जाने में कठिनाई हो रही है. नावों की व्यवस्था की जाएगी. सभी को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद के ईओ से बात की जाएगी." - बिरेश कुमार, सिटी मैनेजर, साहिबगंज नगर परिषद

गौरतलब है कि झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गंगा नदी बहती है, जो सावन और भादो के महीने में भारी बारिश के दौरान उफान पर रहती है. गंगा नदी बक्सर से फरक्का तक बहती है. नेपाल से छोड़ा गया पानी सहायक नदियों कोसी नदी के माध्यम से गंगा में प्रवेश करता है, जिससे गंगा का रौद्र रूप और भी उग्र हो जाता है. इससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं.

