दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली के कई स्कूलों को आज फिर बम उड़ाने की धमकी मिली है. जिससे स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है और छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों में भी दहशत फैली हुई है. सुबह-सुबह स्कूल प्रशासन ने धमकी भरे ईमेल पढ़े तो उनके होश उड़ गये. आनन-फानन में धमकी मिलने की खबर पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूल पहुंचीं और स्कूलों को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन चलाया. मिली जानकारी के अनुसार, आज DPS द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय को धमकी भरे ईमेल आए है. द्वराका और नजफगढ़ की तरफ के कुछ स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल आए हैं. दिल्ली फायर ब्रिगेड को नजफगढ़ के स्कूल से सुबह साढ़े 6 बजे पहली कॉल मिली थी. इस समय स्कूलों में दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें, बम और डॉग स्कवायड की टीमें मौजूद हैं. जिन स्कूलों में सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, वहां अभी तक कोई संदिग्ध चीज या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है. कई स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

