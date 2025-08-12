पटना: राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है. गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण दानापुर दियारा के छह पंचायत पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. बाढ़ के कारण दानापुर दियारा के कई स्कूलों में पानी भर गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है.

ग्रामीणों ने स्कूलों में लिया शरण: कई गांवों में पानी घुसने से घर-मकान डूब गए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग बेघर हो गए हैं. प्रभावित परिवार, खासकर महिलाएं और बच्चे, दानापुर के बलदेव हाई स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं. इस आपदा ने न केवल लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्र में पठन-पाठन सहित सभी गतिविधियां भी ठप हो गई है.

दियारा में बंद हुए 49 स्कूल (ETV Bharat)

स्कूलों में पानी, पढ़ाई पर संकट: दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने बताया कि जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से क्षेत्र के 42 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के साथ-साथ 7 हाई स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जारी किया है. गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण यह कदम उठाना पड़ा.

"स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. वहीं कई स्कूल भवनों का उपयोग अब अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेज किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है."-दिव्या शक्ति, अनुमंडल पदाधिकारी

प्रभावित लोगों का हाल बेहाल: बाढ़ प्रभावित दानापुर दियारा के निवासियों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं. दानापुर बलदेव हाई स्कूल में सैकड़ों लोग, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं. बाढ़ के पानी ने खेतों को भी डुबो दिया है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है. प्रभावित लोग प्रशासन से तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.

क्या है प्रशासन की तैयारियां: जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रहा है. राहत शिविरों की स्थापना, भोजन और पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, गंगा के जलस्तर में निरंतर वृद्धि और बिगड़ते मौसम ने प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

घर में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

गंगा के बढ़ते जलस्तर का कहर: पटना के ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से दानापुर और मनेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं. जहां दानापुर दियारा की 6 पंचायतों, वहीं मनेर की 5 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है. लोग घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं और नाव की व्यवस्था न होने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. प्रभावित लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं.

पंचायतों का संपर्क टूटा: दानापुर दियारा की पानापुर, मानस, पुरानी पानापुर, हेतनपुर, पतलापुर और मनेर की छिहतर, महावीर टोला, इसलामगंज, रतन टोला, हल्दी छपरा जैसी पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. इन क्षेत्रों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है. दियारा के निचले हिस्सों में पानी भरने से मंदिर, यज्ञशाला और सरकारी संस्थानों तक में पानी लबालब है.

