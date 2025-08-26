शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है. 25 अगस्त को भी प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहा. जिसके चलते कई जगहों पर जल भराव की समस्याएं भी आई. वहीं, 26 अगस्त, मंगलवार को भी मौसम खराब होने के चलते शिमला, ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर में स्कूल समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट

आज शिमला में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ये आदेश डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने दिए हैं. उन्होंने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर बताया कि शिमला में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने का खतरा बना रहता है. ऐसे में छात्रों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी शिक्षण संस्थानों को 26 अगस्त को बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

शिमला में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद (Notification)

चोटियों पर हुई बर्फबारी

गौरतलब है कि 25 अगस्त को कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी और ऊना में भारी बारिश हुई. बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है. मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है. दो हजार से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं. हालांकि, सभी सुरक्षित स्थानों पर हैं. वहीं, नूरपुर में डडवाड़ा गांव के गुरुदेव सिंह (72) की खड्ड में बहने से मौत हो गई. प्रदेश की ऊंची चोटियों शिंकुला दर्रा, कुगती जोत, बारालाचा में 10 से 20 सेमी तक बर्फबारी हुई है.

मंडी में आज सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद (Notification)

प्रदेश में 793 सड़कें बंद

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में जलभराव की दिक्कतें सामने आई हैं. भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश में आनी-कुल्लू, मंडी-कुल्लू, मंडी-पठानकोट, जालंधर-मंडी और भरमौर-पठानकोट हाईवे समेत प्रदेश में 793 सड़कें बंद हो गई है. इसके अलावा प्रदेशभर में 956 ट्रांसफार्मर और 517 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है. वहीं, मौसम विभाग ने आज चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि कुल्लू और मंडी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.