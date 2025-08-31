देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की बौछार लगातार जारी है. जिससे कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी भी इस बौछार से राहत मिलती नहीं दिख रही है. एक सितंबर को भी प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है. जिसे देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है.

इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र: बता दें कि चंपावत, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिले में बारिश के मद्देनजर 1 सितंबर यानी सोमवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

इन जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी: मौसम विभाग की मानें तो एक सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों के ज्यादातर स्थानों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

इसके अलावा गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बारिश की तेज बौछार पड़ सकती है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है. वहीं, बाकी जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश गर्जना के साथ हो सकती है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है.

लोगों को सावधान रहने की अपील: मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बाधित होने, जलभराव और नदियों-नालों के उफान पर आने की स्थितियां पैदा हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से यात्रा न करें.

गौर हो कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. ऐसे में रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है. ताकि, बच्चों की आवाजाही पूरी तरह से सुरक्षित बनी रहे. वहीं, बारिश की वजह से नदी नाले उफनाए हुए हैं. तमाम जगहों पर सड़कें बाधित हैं. जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है.

बरसात के दौरान बरतें सावधानी-

बरसात के मौसम में नदी नालों, पोखर, तालाब या जल भराव वाली जगहों से दूर रहें. संवेदनशील भूस्खलन प्रभावित जगहों पर जाने से बचें. पहाड़ों में हमेशा ऊपर नजर रखते हुए सफर करें. कभी भी बोल्डर या पत्थर गिर सकते हैं. बिजली चमकने के दौरान पेड़ों, नदी, तालाबों से दूर रहें. नदी या गदेरे में नहाने से बचें. अनचाही आवाजाही ना करें. अपने पास इमरजेंसी किट (दवाई, पानी, टॉर्च, खाद्य सामग्री) के साथ आपातकालीन नंबर भी रखें. बारिश के दौरान भूस्खलन आम बात है. ऐसे में संवेदनशील जगहों से दूरी बनाकर रहें.

