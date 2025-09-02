ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी के आदेश.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी के आदेश.
Published : September 2, 2025

Updated : September 2, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में आफत की बारिश से राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है. पर्वतीय जिलों में बारिश ने लोगों की दर्जनों परेशानियां बढ़ा दी है. ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं. जिससे हाईवे से लेकर मोटरमार्ग तक सड़कें बार-बार बंद हो रही हैं. वहीं बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर हैं. वहीं मौसम विभाग ने फिर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासनों द्वारा स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की सभावना व्यक्त की है. इसके साथ ही इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

नैनीताल जिले में स्कूलों की छुट्टी

वहीं, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है. जबकि राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभवना व्यक्त की गई है. हरिद्वार जिले के कहीं-कहीं इलाकों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी: मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार चमोली और नैनीताल, चंपावत जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 3 सितंबर 2025 यानी बुधवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

नदी किनारे रहने वालों को किया अलर्ट: वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. इससे नदियों किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है. टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती और ढालवाला के सटे गंगा घाटों पर स्नान कर रहे यात्रियों से पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा नदी से दूरी बनाने की लगातार अपील की जा रही है.

सीएम धामी ने लिया जायजा: वहीं सीएम धामी ने आजा हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए जलभराव और भू-कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, उन्होंने अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचकर हालत का जायजा लिया. उन्होंने लक्सर क्षेत्र में जलभराव वाले क्षेत्र में मोटर बोट से पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

