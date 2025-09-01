देहरादून: उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश से आगे भी कुछ दिनों तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. बारिश से सबसे ज्यादा पर्वतीय जिले प्रभावित हैं. कई जिलों में बारिश से नदी-नाले उफान पर पहुंच चुके हैं. जबकि भूस्खलन की घटनाएं की दर्ज की जा रही हैं. वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में कुछ जिलों में 2 सितंबर मंगलवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं.

इन जिलों में छुट्टी के आदेश: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश के कुछ जिले देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार में भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 सितंबर मंगलवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं.

वहीं मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में भी बारिश का रेड अलर्ट किया है. जबकि गढ़वाल मंडल के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक: वहीं मौसम विभाग के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश के पूर्वानुमान पर चमोली जिला प्रशासन ने बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा पर कुछ दिनों की रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, चमोली जिला प्रशासन ने 1 सितंबर से 5 सितंबर तक दोनों यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

केदारनाथ यात्रा पर रोक: वहीं रुद्रप्रयाग जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग द्वारा अगले तीन दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को 1 सितंबर से 3 सितंबर तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है. अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी कि मौसम केंद्र देहरादून द्वारा क्षेत्र में आगामी तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: