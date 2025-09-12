ETV Bharat / state

रांची में स्कूल बस का कहर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई

मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोग ( Etv Bharat )

रांची: सुबह-सुबह रांची में एक दुखद घटना घटी है. खेलगांव में आज सुबह करीब पौने सात बजे स्कूल बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी पर सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल बस तेज रफ्तार में थी और खेलगांव के पास अचानक स्कूटी को टक्कर मार दी. लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद छात्रा स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़ी और बस उसे कुचलते हुए निकल गई. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोग (Etv Bharat) छोटे भाई की बच गई जान स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय में छात्रा अपने छोटे भाई को स्कूटी पर बैठा कर मंदिर पूजा करने जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ. टक्कर होने के बाद पीछे बैठा लड़की का छोटा भाई रोड के दूसरी तरफ गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई. आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कर दिया था चक्का जाम

