रांची में स्कूल बस का कहर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई
रांची में शुक्रवार को सड़क हादसे में स्कूल बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : September 12, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 9:42 AM IST
रांची: सुबह-सुबह रांची में एक दुखद घटना घटी है. खेलगांव में आज सुबह करीब पौने सात बजे स्कूल बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी पर सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल बस तेज रफ्तार में थी और खेलगांव के पास अचानक स्कूटी को टक्कर मार दी. लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद छात्रा स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़ी और बस उसे कुचलते हुए निकल गई.
छोटे भाई की बच गई जान
स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय में छात्रा अपने छोटे भाई को स्कूटी पर बैठा कर मंदिर पूजा करने जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ. टक्कर होने के बाद पीछे बैठा लड़की का छोटा भाई रोड के दूसरी तरफ गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई.
आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कर दिया था चक्का जाम
हादसे में बस का चक्का हेलमेट पहनी छात्र के सिर पर चढ़ गया जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. बच्ची के पिता का नाम श्याम है और वह लालपुर के डिस्टलरी बाजार में मछली बेचने का कार्य करते हैं. हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे. खेलगांव थाना प्रभारी ने लोगों को समझा बूझकर सड़क से हटाया है. इस दौरान कई स्कूली बसें जाम में फंसी रहीं.
'स्कूटी सवार एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हुई है. जिसके बाद लोगों ने अक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे. लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया गया है.' खेल गांव ओपी प्रभारी अभिषेक कुमार
