उत्तराखंड में कल भारी बारिश का अलर्ट, इस जिले में बंद रहेंगे स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र - HEAVY ALERT IN UTTARAKHAND

मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया.

HEAVY ALERT IN UTTARAKHAND
चमोली में भारी बारिश का अलर्ट के कारण स्कूल बंद रहेंगे. (PHOTO- ETV Bharat)
चमोली: उत्तराखंड के कई जिलों में खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने कल 28 अगस्त को भारी बारिश के आसार जताए हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

वहीं राज्य के अन्य जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने या बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने या बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Heavy alert in Uttarakhand
चमोली में कल स्कूल बंद (PHOTO- जिला प्रशासन)

वहीं मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन चमोली ने कल 28 अगस्त को जिले के सभी विद्यालयों (1 से 12) और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ भूस्खलन, सड़क अवरोध और नदियों के उफान पर होने की आशंका भी जताई है. ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक बारिश होने का अनुमान जताया है. शुक्रवार 29 अगस्त को कुमाऊं मंडल के जिलों में बारिश की सभावना व्यक्त की है. इसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में 29 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. जबिक मैदानी जिलों में भी बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है. 30 और 31 अगस्त को उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है.

राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलों की पुलिस लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील कर रहे हैं. उधर चारधाम यात्रा को लेकर भी संबंधित जिला प्रशासन आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दे रहा है. वहीं लोगों को नदी-नालों के किनारे जाने से मना किया जा रहा है.

