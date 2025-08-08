Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

झज्जर में टायर फटने से पलटी स्कूल वैन, एक छात्र की मौत, 1 बच्चा गंभीर घायल - ROAD ACCIDENT IN JHAJJAR

गुढा गांव में स्कूल वैन का टायर फटा, हादसे में तीसरी कक्षा के छात्र हितांश की मौत, बड़ा भाई हिमांशु सुरक्षित.

स्कूल वैन टायर फटने के बाद पलटी
स्कूल वैन टायर फटने के बाद पलटी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2025 at 9:10 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read

झज्जर: झज्जर जिले के गुढा गांव के पास एक निजी स्कूल वैन का टायर फटने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीसरी कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र घायल बताया जा रहा है. अन्य सभी छात्र सुरक्षित हैं. घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

स्कूल की छुट्टी के बाद वैन से घर लौट रहा था मृतक

मृतक छात्र की पहचान 8 वर्षीय हितांश पुत्र संदीप निवासी वार्ड नंबर 12, झज्जर शहर के रूप में हुई है. हितांश का बड़ा भाई हिमांशु भी उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है. दोनों भाई स्कूल की छुट्टी के बाद वैन में घर लौट रहे थे, तभी गुढा गांव के पास यह हादसा हो गया. टायर फटने के चलते वैन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हितांश की मौके पर मौत हो गई. हिमांशु सुरक्षित है. इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक हितांश के पिता खुद का व्यवसाय करते हैं.

स्कूल वैन टायर फटने के बाद पलटी (Etv Bharat)

पुलिस अधिकारी का ये है कहना

पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. एसीपी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुढा गांव के पास एसएफएस स्कूल वैन का टायर फटने से दुर्घटना हुई. परिजनों के बयान के आधार पर वैन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इसे भी पढ़ें : सोनीपत में स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, कई छात्र घायल

झज्जर: झज्जर जिले के गुढा गांव के पास एक निजी स्कूल वैन का टायर फटने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीसरी कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र घायल बताया जा रहा है. अन्य सभी छात्र सुरक्षित हैं. घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

स्कूल की छुट्टी के बाद वैन से घर लौट रहा था मृतक

मृतक छात्र की पहचान 8 वर्षीय हितांश पुत्र संदीप निवासी वार्ड नंबर 12, झज्जर शहर के रूप में हुई है. हितांश का बड़ा भाई हिमांशु भी उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है. दोनों भाई स्कूल की छुट्टी के बाद वैन में घर लौट रहे थे, तभी गुढा गांव के पास यह हादसा हो गया. टायर फटने के चलते वैन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हितांश की मौके पर मौत हो गई. हिमांशु सुरक्षित है. इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक हितांश के पिता खुद का व्यवसाय करते हैं.

स्कूल वैन टायर फटने के बाद पलटी (Etv Bharat)

पुलिस अधिकारी का ये है कहना

पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. एसीपी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुढा गांव के पास एसएफएस स्कूल वैन का टायर फटने से दुर्घटना हुई. परिजनों के बयान के आधार पर वैन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इसे भी पढ़ें : सोनीपत में स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, कई छात्र घायल

Last Updated : August 8, 2025 at 10:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL VAN OVERTURNEDझज्जर में स्कूल वैन पलटीझज्जर में स्कूल वैन हादसावैन का टायर फटने से सड़क दुर्घटनाROAD ACCIDENT IN JHAJJAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.