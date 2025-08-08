झज्जर: झज्जर जिले के गुढा गांव के पास एक निजी स्कूल वैन का टायर फटने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीसरी कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र घायल बताया जा रहा है. अन्य सभी छात्र सुरक्षित हैं. घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

स्कूल की छुट्टी के बाद वैन से घर लौट रहा था मृतक

मृतक छात्र की पहचान 8 वर्षीय हितांश पुत्र संदीप निवासी वार्ड नंबर 12, झज्जर शहर के रूप में हुई है. हितांश का बड़ा भाई हिमांशु भी उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है. दोनों भाई स्कूल की छुट्टी के बाद वैन में घर लौट रहे थे, तभी गुढा गांव के पास यह हादसा हो गया. टायर फटने के चलते वैन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हितांश की मौके पर मौत हो गई. हिमांशु सुरक्षित है. इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक हितांश के पिता खुद का व्यवसाय करते हैं.

स्कूल वैन टायर फटने के बाद पलटी

पुलिस अधिकारी का ये है कहना

पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. एसीपी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुढा गांव के पास एसएफएस स्कूल वैन का टायर फटने से दुर्घटना हुई. परिजनों के बयान के आधार पर वैन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

