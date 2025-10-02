ETV Bharat / state

छिन्दवाड़ा: टाइम पर स्कूल आने के लिए बोली प्रिंसिपल तो गुरुजी ने कहा- कर दूंगा तेरा मर्डर

छिन्दवाड़ा: मैं तुझे जान से मारूंगा लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि स्कूल के भीतर मारूं. मैं तुझे रास्ते में मार डालूंगा. ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल का टीचर है जो अपनी महिला प्रिंसिपल को खुलेआम धमकी दे रहा है. प्रिंसिपल की गलती ये है कि उन्होंने शिक्षक को समय से स्कूल आने को कहा था.

स्कूल के भीतर ही महिला प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दे रहा टीचर

बुधवार से छिंदवाड़ा के सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बीझावाडा के स्कूल की महिला प्रिंसिपल और टीचर आपस में बहस कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला को स्कूल के भीतर एक पुरुष धमकी भरे लहजे में बोल रहा है कि तुझे मरना है क्या? मैं तुझे मारूंगा लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि स्कूल में मारूं, तुझे मैं रास्ते में मार दूंगा.

प्रिंसिपल ने समय से स्कूल आने के लिए कहा तो तिलमिला उठे गुरुजी

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीझावाड़ा की प्रभारी प्रिंसिपल कुसुम साहू ने बताया "स्कूल में पदस्थ शिक्षक जयप्रकाश व्हटवार अपनी मर्जी से स्कूल आते हैं और मन होता है चले जाते हैं. इस बारे में उनसे कई बार कहा गया तो उनका कहना था कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से ही स्कूल आएंगे. वह किसी के नौकर नहीं हैं." कुछ दिनों तक जब शिक्षक ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो प्रिंसिपल ने ग्रामीणों के सामने एक पंचनामा तैयार किया और जैसे ही शिक्षक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने इस पंचनामे पर साइन करने के लिए कहा. फिर क्या था गुरु जी को गुस्सा आ गया.