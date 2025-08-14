भिवानी: भिवानी में प्राइवेट स्कूल टीचर की गला काट कर की गई निर्मम हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. परिजनों ने लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने व अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. खुद सासंद चौधरी धर्मबीर ने पुलिस की लापरवाही बताई है, हालांकि भिवानी एसपी अभी भी इस पूरे मामले पर चुप हैं.

ये था मामला

दरअसल, 13 अगस्त को भिवानी जिले के लोहारू कस्बे के सिंघानी गांव में नहर किनारे एक युवती का शव मिला था. जिसे गला काट कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था. मृतका की शिनाख्त ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी मनीषा के रूप में हुई थी. वह सिंघानी गांव के एक निजी स्कूल की टीचर थी. वो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एक कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने गई थी.

मृतका के मामा बोले- पुलिस की लापरवाही से गई जान (Etv Bharat)

परिजनों ने लगाया था 4 घंटे जाम

मृतका मनीषा की शिनाख्त के बाद कल परिजनों ने निजी कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए थे और उन्हें जांच में शामिल करने के लिए सिंघानी गांव में दिल्ली-जयपुर रोड को चार घंटे जाम किया. इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और डीएसपी के 24 घंटे में हत्यारों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर जाम खोला गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भेजा गया था.

स्कूल टीचर हत्याकांड में परिजनों से समझाइश करते सांसद धर्मबीर (Etv Bharat)

सांसद और एसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया

अब मनीषा हत्याकांड में उस समय नया मोड़ आ गया, जब परिजनों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से मना कर दिया. परिजनों के बाद सैकड़ों ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे, तभी भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई को लेकर एसपी मनवीर सिंह को मौके पर बुलाया. सांसद व एसपी ने जल्द कार्रवाई का फिर भरोसा दिया, लेकिन परिजन व ग्रामीण लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे.

पुलिस की लापरवाही से बेटी की हुई मौत - सांसद

सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि एक बेटी की ऐसे हत्या करना, बहुत ही निंदनीय व जघन्य अपराध है. पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो शायद ये बेटी जिंदा होती. परिजनों के कहे अनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.

पुलिस ने FIR दर्ज करने में की थी देरी

वहीं मृतका मनीषा के मामा ने कहा कि जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो डायल 112 को बुलाकर शिकायत दी गई. उन्होंने थाने जाने को कहा तो वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय मनीषा के चरित्र पर ही सवाल उठाए. मामा ने कहा कि डायल 112 और लोहारू थाना पुलिस की लापरवाही से उसकी भांजी की हत्या हुई है. कल डीएसपी व आज एसपी केवल आश्वासन दे रहे हैं. कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. उनका कहना था कि जब तक लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाता और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वो ना तो शव लेंगे, ना अंतिम संस्कार करेंगे.

