ऐसी है शिक्षा व्यवस्था, बिलासपुर में स्कूल समय के बीच ट्रांसफॉर्मर खींचते छात्र, VIDEO वायरल - SCHOOL STUDENTS WORK TRANSFORMER

बिलासपुर में स्कूली छात्रों से काम कराने का वीडियो सामने आया है.

SCHOOL STUDENTS WORK TRANSFORMER
बिलासपुर में स्कूल समय के बीच ट्रांसफॉर्मर खींचते छात्र, VIDEO वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 6:24 PM IST

बिलासपुर: जिले में हाई स्कूल के बच्चों से काम कराने का वीडियो सामने आया है. मामला तखतपुर जनपद के ग्राम पंचायत चनाडोंगरी का है. जहां बिजली ट्रांसफॉर्मर बदलने के दौरान छात्र रस्सी खींचते नजर आए. मामले मे DEO ने कहा कि, प्रतिवेदन आने के बाद ही जानकारी साझा किया जायेगा.

क्या है पूरा मामला?: दरअसल तखतपुर के चना डोंगरी गांव स्थित हाई स्कूल में आसपास के गांव से सैकडों बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं. जहां इन्हीं बच्चों से कठिन काम कराते हुए हाई स्कूल के पीछे बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर बदला गया. इस दौरान स्कूल प्रबंधन पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगा है.

बिलासपुर में स्कूल समय के बीच ट्रांसफॉर्मर खींचते छात्र, VIDEO वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्मचारी कम पड़े तो बच्चों को लगाया: बताया जा रहा है कि, बिजली विभाग के कर्मचारी कम पड़ने पर स्कूली बच्चों को बुलाया गया था. इसके बाद ट्रांसफॉर्मर बदलने के दौरान बच्चों से ही रस्सी खिंचाया गया.

हो सकता था हादसा: वीडियों में दिख रहा है कि, बच्चे खंभे से लटके ट्रांसफॉर्मर को रस्सी से खींचकर पकड़े हुए हैं. सैकड़ों टन वजनी ट्रांसफॉर्मर कहीं गिर जाता तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी. इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया और स्कूली बच्चों को काम में लगा दिया गया.

प्राचार्य ने दी सफाई: इस लापरवाही के बारे में हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य आर कश्यप प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, एक माह से स्कूल में लाइट ही नहीं है. बहुत मेहनत से यह ट्रांसफॉर्मर आया है. बच्चे वॉशरूम जाने निकले थे. तभी कर्मचारी बिजली विभाग से आए हुए थे उन्होंने ही बच्चों को बुला लिया होगा.

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा कि बीईओ और एडीओ इस मामले में जांच करने गए हैं. प्रतिवेदन आने के बाद ही आगे की जानकारी दे पाएंगे.

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

