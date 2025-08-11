जोधपुर: राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे स्कूली छात्रों को अल्पाहार में रेड मार्क वाला अंडा युक्त (एग कंटेन) केक दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया. जब बच्चों के परिजनों ने इसका विरोध किया, तो अधिकारियों ने तुरंत केक वापस ले लिए और उन्हें जोधपुर नगर निगम में जमा कर दिया. इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी प्रतिक्रिया देने से कतराते रहे. इस बारे में नगर निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि ये केक एक सहकारी उपभोक्ता भंडार से आते हैं और उनके स्तर पर गलती हुई थी. उन्होंने कहा कि सारे केक वापस ले लिए गए हैं.

इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन राजधानी की बजाय जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में होना है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करेंगे. इसकी तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. विभिन्न स्कूलों के बच्चों को स्टेडियम में अभ्यास कराया जा रहा है. अभ्यास के दौरान बच्चों को प्रशासन की ओर से अल्पाहार दिया जाता है, लेकिन आज जब उन्हें अंडा युक्त केक दिए गए तो विरोध शुरू हो गया.

दरअसल, अल्पाहार में वितरित किए गए केक पर रेड मार्क (लाल निशान) और एग कंटेन (अंडा युक्त) लिखा था. जब बच्चों और उनके परिजनों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने विरोध किया. इसके बाद मौजूद अधिकारियों ने केक वापस लेकर उन्हें नगर निगम में जमा कर दिया. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं शुद्ध शाकाहारी हैं.

बताया जा रहा है कि बच्चों को दो तरह के केक वितरित किए गए थे, एक चॉकलेट फ्लेवर का और दूसरा पाइनएप्पल फ्लेवर का. दोनों केक के पैकेट पर रेड मार्क और एग कंटेन लिखा हुआ था. ये केक सहकारिता विभाग द्वारा वितरित किए गए थे. वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से बच्चों को इसी तरह के अंडा युक्त केक दिए जा रहे थे, यदि ऐसा है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि इस दौरान रक्षाबंधन और पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर भी थे. परिजनों का कहना था कि अब तक इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई? किसके आदेश पर रेड मार्क वाले केक बच्चों में बांटे गए? इस बारे में नगर निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि ये केक एक सहकारी उपभोक्ता भंडार से आते हैं और उनके स्तर पर गलती हुई थी. उन्होंने कहा कि सारे केक वापस ले लिए गए हैं.