कोंडागांव : कोंडागांव में 25वें राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है. जिसमें प्रदेश के अलग-अलग संभागों से करीब 800 स्कूली बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं. इस प्रतियोगिता में बस्तर,रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर और सरगुजा संभाग के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया है.जिसमें उनके स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद हैं. प्रतियोगिता में तीरंदाजी, मलखंब और फुटबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है. इन खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को न केवल अपनी क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा, बल्कि खेल भावना, टीमवर्क और अनुशासन की भी सीख मिलेगी.





28 जुलाई से हुआ शुभारंभ : प्रतियोगिता का शुभारंभ 28 अगस्त को हुआ.जिसमें स्थानीय विधायक समेत जिले के अफसर खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाने के लिए पहुंचे. विधायक लता उसेंडी ने इस दौरान कहा कि खेल हमारे जीवन को अनुशासित बनाते हैं और टीम भावना को मजबूत करते हैं. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजकों की सराहना करते हुए इस आयोजन को कोंडागांव के लिए गौरव का क्षण बताया. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण अंचल के बच्चों को बड़ा मंच मिलता है और भविष्य की दिशा तय होती है.

राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता में स्कूली छात्रों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेल न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं. बस्तर के खिलाड़ी तीरंदाजी और मल्लखंब जैसे खेलों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं- लता उसेंडी,बीजेपी विधायक

विधायक लता उसेंडी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी के संदेश को भी बताया :विधायक लता उसेंडी ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी एवं सम्मान प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मोटापा एक गंभीर समस्या है और खेल ही इसका प्रभावी समाधान हैं.



31 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता : चार दिवसीय ये आयोजन 28 से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के पांच संभागों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं.कोंडागांव में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता केवल खेल मुकाबलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए बच्चों को जोड़ने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम है.आने वाले दिनों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से कोंडागांव को नई पहचान देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है.

छिपी प्रतिभा को निखरने का मौका : कोंडागांव में आयोजित यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का मंच बनेगी, बल्कि प्रदेश भर में खेल भावना और आपसी सौहार्द का संदेश भी देगा. चार दिनों तक चलने वाला यह आयोजन कोंडागांव की खेल संस्कृति को नई ऊंचाईयां देगा.इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी, जिला पंचायत सदस्य रदमा बघेल, भगवती नेताम, राज्य तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष दीपेश अरोरा, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान समेत विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

