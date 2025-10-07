ETV Bharat / state

ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दीवार गिरी, एक स्कूली बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल

दीवार गिरने से बिखरा मलबा ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 7, 2025 at 7:46 PM IST 2 Min Read

धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना का पुरा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. कड़बी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली के कारण दीवार गिरने पर 13 साल के किशोर की मौत हो गई. दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है. कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि गांव का 13 वर्षीय मोहित पुत्र राम अवतार एवं 15 वर्षीय बबलू पुत्र बहादुर सिंह स्कूल की छुट्टी होने पर घर वापस लौट रहे थे. गांव में पहुंचते ही भैंसाख गांव की तरफ से कड़बी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी. दोनों बच्चे सड़क किनारे एक मकान के पास खड़े हो गए. इसी दौरान ट्रॉली दीवार से टकरा गई. दीवार ढह गई और दोनों बच्चे उसमें दब गए. इस घटना से हड़कंप मच गया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई. पढ़ें: आंगनबाड़ी केंद्र में प्लास्तर गिरने से बालिका घायल, सर्वे में सुरक्षित बताया था भवन