ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दीवार गिरी, एक स्कूली बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल
स्कूल से घर लौट रहे दो बालक हादसे का शिकार हो गए. इसमें से एक बालक की मौत हो गई.
Published : October 7, 2025 at 7:46 PM IST
धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना का पुरा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. कड़बी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली के कारण दीवार गिरने पर 13 साल के किशोर की मौत हो गई. दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है.
कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि गांव का 13 वर्षीय मोहित पुत्र राम अवतार एवं 15 वर्षीय बबलू पुत्र बहादुर सिंह स्कूल की छुट्टी होने पर घर वापस लौट रहे थे. गांव में पहुंचते ही भैंसाख गांव की तरफ से कड़बी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी. दोनों बच्चे सड़क किनारे एक मकान के पास खड़े हो गए. इसी दौरान ट्रॉली दीवार से टकरा गई. दीवार ढह गई और दोनों बच्चे उसमें दब गए. इस घटना से हड़कंप मच गया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
मामले की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा, निहालगंज थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार एवं कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना स्थल से दोनों विद्यार्थियों के स्कूली बैग एवं अन्य सामान कब्जे में लिया है. थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
भैंसेना गए थे पढ़ने: सरपंच ने बताया कि मृतक मोहित सातवीं का छात्र था. घायल बबलू कक्षा 9वीं में पढ़ता है. स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों बच्चे घर वापस जा रहे थे, लेकिन कड़वी लकड़ी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली से दीवार गिरने पर दोनों बच्चे हादसे का शिकार हो गया. घायल बबलू की भी हालत गंभीर बताई जा रही है.