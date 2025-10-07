ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के पांच जोन के प्लेयर्स का महामुकाबला, खिलाड़ियों ने कही ये बड़ी बात

महासमुंद में 25वीं राज्यस्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है.

Chhattisgarh School Sports
महासमुंद शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
महासमुंद: स्कूली शिक्षा विभाग ने महासमुंद में खेल प्रतियोगिता आयोजित की है. यह 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता है. विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.

छत्तीसगढ़ के पांच जोन के खिलाड़ी: 25वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश के पांच जोन शामिल हो रहे हैं. इनमें बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर , सरगुजा शामिल हैं. पांचों जोन के कुल 320 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलेगा.

महासमुंद शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

पांचों संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए हैं. सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं. महासमुंद की धरती में यह प्रतियोगिता हो रही है. यहां अच्छा प्रदर्शन कर बच्चे, नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो नाम रोशन करेंगे- योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक

प्रतियोगिता में शामिल खेल: इस कॉम्पिटिशन में कबड्डी, रग्बी के साथ हैंडबाल खेल शामिल है. कबड्डी का मैच 19 वर्ष बालक व बालिकाओं का, हैंडबाल 17 वर्ष बालक व बालिका और रग्बी का मैच 17 वर्ष बालिका व बालक के बीच खेला जायेगा.

Chhattisgarh School Sports
छत्तीसगढ़ के पांच जोन के खिलाड़ी (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमारा पढ़ाई के साथ खेल का भी साल भर का कैलेंडर बना हुआ है. पूरे छत्तीसगढ़ के पांच जोन शामिल हुए हैं. खिलाड़ी और कोच समेत करीब 400 लोग यहां मौजूद हैं. 9 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा. खिलाड़ियों के रहने और रूकने की व्यवस्था है. सभी खिलाड़ियों के खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है- विजय कुमार लहरे, जिला शिक्षा अधिकारी

पहला मैच: शुभारंभ का पहला शो मैच हैण्डबाल का हुआ, जिसमें बस्तर और रायपुर की टीम के बीच मुकाबला हुआ. आयोजकों का कहना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के आयोजन किये जाते हैं. वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आता है.

Chhattisgarh School Sports
कबड्डी, रग्बी के साथ हैंडबाल खेल शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

खेल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है. स्टेट लेवल पर सिलेक्ट होकर छत्तीसगढ़ के लिए खेलना चाहते हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं-नागेश्वर बघेल, खिलाड़ी, बस्तर संभाग

ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हमें अच्छा लगता है. हमें अच्छा परफार्मेंस देने की प्रेरणा मिली है. हम इंटरनेशनल लेवल पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहते हैं-दीपक बंजारे, खिलाड़ी, रायपुर संभाग

9 अक्टूबर को समापन: स्कूली बच्चों ने शुभारंभ कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी. यह प्रतियोगिता चार दिनों तक चलेगी. 6 अक्टूबर से शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन 9 अक्टूबर को होगा.

Sports Competition in Mahasamund
9 अक्टूबर को शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन (ETV Bharat Chhattisgarh)
