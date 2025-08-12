चमोली: उत्तराखंड में मानसून की बौछार लगातार जारी है. जिसके चलते कई जगहों पर नदी नाले उफनाए हुए हैं. कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं तो कुछ जगहों पर लोगों के आशियाने को भी नुकसान पहुंचा है. इस वक्त उत्तरकाशी का धराली तो आपदा से कराह रहा है. अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है. अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई गई है. जिसे देखते हुए चमोली जिले में दो दिनों तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.

चमोली जिले में 13 और 14 अगस्त को स्कूल रहेंगे बंद: दरअसल, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. जिसके मद्देनजर चमोली जिले में सभी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 वीं तक) एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 और 14 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है. जिसके तहत शासकीय, गैर शासकीय और निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर दो दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है.

आदेश का सख्ती से करना होगा पालन: चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. वहीं, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली को जिले के सभी स्कूलों और जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट: बता दें कि उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जबकि, कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना भी है. ऐसे में भारी बारिश के मद्देनजर चेतावनी के तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है.

वहीं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार पड़ने की भी आशंका जताई गई है. जिसे लेकर चेतावनी के तौर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अगर 14 अगस्त की बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. जिसे देखते हुए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत बारिश होने का अनुमान जताया है. साथ ही सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है. लिहाजा, चेतावनी के तौर पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें-