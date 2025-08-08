Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए स्कूली बालिकाओ ने भेजी राखियां, पत्र लिखकर सेना के जज्बे को किया सलाम - RAKHIS FOR ARMY JAWANS

बाड़मेर की स्कूली छात्राओं ने सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए अपने हाथ से बनी राखियां भेजी हैं.

Students packing Rakhis for army brothers
फौजी भाईयों के लिए राखियां पैक करती छात्राएं (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read

बाड़मेर: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा. देश की सरहद की हिफाजत में तैनात सेना के जवानों के हाथों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए सरहदी बाड़मेर की बेटियों ने अपने हाथों से राखी बनाकर जवानों के लिए भेजी है. इतना ही नहीं इसके साथ इन बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनके जज्बे को सलाम भी किया है.

शहर के अंतरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं ने अपने हाथों से तिरंगे की थीम सहित अलग-अलग तरह की राखियां बनाई हैं. शुक्रवार को इन राखियों को एक बॉक्स में पैक कर सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए भेजा गया है. छात्रा गरिमा खत्री ने बताया कि फौजी भाइयों के लिए राखी बनाने के लिए विद्यालय की ओर से कहा गया था. जिस पर हम सभी बहनों ने अपने फौजी भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई हैं. जो फौजी रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये राखियां भेजी हैं. सा​थ ही ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बहादुरी को लेकर पत्र भी भेजा है.

पढ़ें: सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाई पर सजेगी जयपुर की स्कूलों में तैयार राखियां, रवाना हुआ कारवां - RAKSHA BANDHAN 2025

सैनिकों से है सीमाएं सुरक्षित: गरिमा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उन्हें सेना ने जवानों ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया. सैनिकों के चलते हमें किसी तरह की कोई चिंता नही थी और हम अपने घर में बड़े आराम से थे. छात्रा हर्षिता सोनी ने बताया कि अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी बनाई है और साथ ही उन्हें पत्र भी लिखा. रक्षाबंधन के पर्व पर फौजी भाइयों के हाथों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए हमने राखियां भिजवाई हैं.

पढ़ें: बाड़मेर में सर्वधर्म समभाव, भाई-बहनों ने एक दूसरे को बांधीं राखियां - RAKSHA BANDHAN

प्रधानाचार्य अनीता चौधरी ने बताया कि हर साल विद्यालय की ओर से फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी जाती हैं. विद्यालय की बालिकाओं ने राखियां बनाई हैं. इसके साथ ही खत भी लिखे हैं. जिनमें बालिकाओं ने अपने-अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया है. उन्होंने बताया कि बालिकाओं द्वारा बनाई गई इन सैकड़ों राखियों को बॉक्स में पैक करके आज भिजवाया गया है ताकि रक्षाबंधन के पर्व पर फौजी भाइयों की कलाई सूनी ना रहे.

बाड़मेर: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा. देश की सरहद की हिफाजत में तैनात सेना के जवानों के हाथों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए सरहदी बाड़मेर की बेटियों ने अपने हाथों से राखी बनाकर जवानों के लिए भेजी है. इतना ही नहीं इसके साथ इन बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनके जज्बे को सलाम भी किया है.

शहर के अंतरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं ने अपने हाथों से तिरंगे की थीम सहित अलग-अलग तरह की राखियां बनाई हैं. शुक्रवार को इन राखियों को एक बॉक्स में पैक कर सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए भेजा गया है. छात्रा गरिमा खत्री ने बताया कि फौजी भाइयों के लिए राखी बनाने के लिए विद्यालय की ओर से कहा गया था. जिस पर हम सभी बहनों ने अपने फौजी भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई हैं. जो फौजी रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये राखियां भेजी हैं. सा​थ ही ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बहादुरी को लेकर पत्र भी भेजा है.

पढ़ें: सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाई पर सजेगी जयपुर की स्कूलों में तैयार राखियां, रवाना हुआ कारवां - RAKSHA BANDHAN 2025

सैनिकों से है सीमाएं सुरक्षित: गरिमा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उन्हें सेना ने जवानों ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया. सैनिकों के चलते हमें किसी तरह की कोई चिंता नही थी और हम अपने घर में बड़े आराम से थे. छात्रा हर्षिता सोनी ने बताया कि अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी बनाई है और साथ ही उन्हें पत्र भी लिखा. रक्षाबंधन के पर्व पर फौजी भाइयों के हाथों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए हमने राखियां भिजवाई हैं.

पढ़ें: बाड़मेर में सर्वधर्म समभाव, भाई-बहनों ने एक दूसरे को बांधीं राखियां - RAKSHA BANDHAN

प्रधानाचार्य अनीता चौधरी ने बताया कि हर साल विद्यालय की ओर से फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी जाती हैं. विद्यालय की बालिकाओं ने राखियां बनाई हैं. इसके साथ ही खत भी लिखे हैं. जिनमें बालिकाओं ने अपने-अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया है. उन्होंने बताया कि बालिकाओं द्वारा बनाई गई इन सैकड़ों राखियों को बॉक्स में पैक करके आज भिजवाया गया है ताकि रक्षाबंधन के पर्व पर फौजी भाइयों की कलाई सूनी ना रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

फौजी भाइयों के लिए राखियांBARMER SCHOOL GIRLS WROTE LETTERGIRLS SENT RAKHIS FOR JAWANSSUCCESS OF OPERATION SINDOORRAKHIS FOR ARMY JAWANS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.