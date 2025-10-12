ETV Bharat / state

खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, राज्यभर के विद्यालयों से उमड़े खिलाड़ी

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत खेलो झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

School Games In Jharkhand
रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान निशाना साधते स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 2:00 PM IST

रांचीः राज्य में एसजीएफआई खेलो झारखंड के तहत खेल प्रतिस्पर्धाओं का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में राज्य स्तरीय हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है. जिसमें राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं.

हॉकी में दिखा संघर्ष और टीम स्पिरिट

हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम और बरियातू के हॉकी मैदान में किया जा रहा है. मैदान में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है. बालक और बालिका दोनों वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं. जहां खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया.

इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में पूर्व ओलंपियन और हॉकी इंडिया की झारखंड एम्बेसडर सुमराय टेटे की भूमिका अहम रही. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी में खेल की अद्भुत प्रतिभा है, जिसे पहचानने और निखारने की जरूरत है.

School Games In Jharkhand
रांची में हॉकी प्रतियोगिता में शामिल स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

तीरंदाजी में निशानेबाजी का हुनर

वहीं तीरंदाजी (आर्चरी) प्रतियोगिता का आयोजन रांची के शूटिंग रेंज होटवार में किया जा रहा है. यहां राज्यभर से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी सटीक निशानेबाजी से सबको प्रभावित किया. प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों के मुकाबले चल रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

प्रतियोगिताओं का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करना है. इन खेलों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें अनुशासन तथा टीम भावना का विकास होता है.”- धीर सेन सोरेंग, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग

खेलों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की खोज

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने बताया कि खेलो झारखंड अभियान के अंतर्गत राज्यभर में अलग-अलग खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. इस पहल का उद्देश्य गांवों, प्रखंडों और जिलों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है.

रांची के विभिन्न स्टेडियमों में प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजित की जा रही हैं. खिलाड़ियों के रहने और भोजन की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से की गई है. प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में खेल प्रशिक्षकों, शिक्षकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही.

School Games In Jharkhand
रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान निशाना साधती छात्रा. (फोटो-ईटीवी भारत)

खेलों से चमक रही झारखंड की नई पहचान

इन प्रतियोगिताओं से न केवल विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो रही है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को भी नई दिशा मिल रही है. ग्रामीण इलाकों से निकलकर आने वाले खिलाड़ी यह साबित कर रहे हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी से कम नहीं हैं.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार, आने वाले दिनों में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी.

