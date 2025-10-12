ETV Bharat / state

खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, राज्यभर के विद्यालयों से उमड़े खिलाड़ी

रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान निशाना साधते स्कूली बच्चे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य में एसजीएफआई खेलो झारखंड के तहत खेल प्रतिस्पर्धाओं का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में राज्य स्तरीय हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है. जिसमें राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं.

हॉकी में दिखा संघर्ष और टीम स्पिरिट

हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम और बरियातू के हॉकी मैदान में किया जा रहा है. मैदान में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है. बालक और बालिका दोनों वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं. जहां खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया.

इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में पूर्व ओलंपियन और हॉकी इंडिया की झारखंड एम्बेसडर सुमराय टेटे की भूमिका अहम रही. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी में खेल की अद्भुत प्रतिभा है, जिसे पहचानने और निखारने की जरूरत है.

रांची में हॉकी प्रतियोगिता में शामिल स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

तीरंदाजी में निशानेबाजी का हुनर

वहीं तीरंदाजी (आर्चरी) प्रतियोगिता का आयोजन रांची के शूटिंग रेंज होटवार में किया जा रहा है. यहां राज्यभर से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी सटीक निशानेबाजी से सबको प्रभावित किया. प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों के मुकाबले चल रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

“प्रतियोगिताओं का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करना है. इन खेलों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें अनुशासन तथा टीम भावना का विकास होता है.”- धीर सेन सोरेंग, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग

खेलों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की खोज